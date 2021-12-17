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DIOR「提花童裝包包」連大人都搶背！BURBERRY格紋小袋拎著好看2萬有找

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編輯／Emily

很多時尚品牌都會涉足童裝領域，雖然是為兒童所設計，裡面卻隱藏了不少好貨，讓大人忍不住想跟小孩搶。這裡就特搜了幾款「質感童裝包包」，上面同樣有DIOR、GUCCI等經典印花，又多了幾分童趣可愛，大人拿來揹完全不違和，一樣美到不行。

1.DIOR

DIOR童裝區有一款「小型多功能袋」，讓大人也想搶來揹，上面有品牌經典的米色、黑色DIOR Oblique提花，並綴上銀色星星裝飾。尺寸不大卻足以容納隨身必需品，除了長方形包包，還附有可拆卸的圓形小袋，肩帶可調節，不管斜背、側背都可以。

▲童裝包包。（圖／翻攝自dior.com）

▲童裝包包。（圖／翻攝自dior.com）

▲DIOR小型多功能袋有經典DIOR Oblique提花，售價台幣65,000元。（圖／翻攝自dior.com）

除了經典花色，另一款「小型多功能袋」以淡粉紅色全棉帆布製成，上面有象牙色Toile de Jouy 印花，看起來唯美浪漫。

▲童裝包包。（圖／翻攝自dior.com）

▲童裝包包。（圖／翻攝自dior.com）

▲淡粉紅DIOR小型多功能袋有象牙色Toile de Jouy 印花，售價台幣62,000元。（圖／翻攝自dior.com）

2.BURBERRY

BURBERRY童裝區有一款「牛仔相機包」小巧可愛，以靛藍牛仔布製成，上面繡有TB LOGO和星星印花，大人揹一樣有型。

▲童裝包包。（圖／翻攝自dior.com）

▲BURBERRY牛仔相機包有TB LOGO和星星印花，售價台幣19,500元。（圖／翻攝自burberry.com）

另一款「帆布托特包」有BURBERRY經典復古格紋，搭配可拆卸、調節的肩帶，不管揹著或拎著都好看，內部有分層設計，收納小物很方便。

▲童裝包包。（圖／翻攝自dior.com）

▲BURBERRY帆布托特包有經典復古格紋，售價台幣18,800元。（圖／翻攝自burberry.com）

3.GUCCI

GUCCI為女童設計的「星星印花包」色彩繽紛，以象牙色塗層帆布製成，上面有鮮艷的GUCCI字樣、星星印花，邊緣則綴有橘色裝飾，內部以綠松石藍色內襯隔層。

▲童裝包包。（圖／翻攝自dior.com）

▲童裝包包。（圖／翻攝自dior.com）

▲GUCCI星星印花包色彩繽紛，售價美金1,190（約台幣33,062元）。（圖／翻攝自childrensalon.com）

另一款「瓢蟲小包」也超級可愛，包包本身是經典的米色配GG印花，正面用紅色皮革做出立體瓢蟲翅膀，還有黃眼睛、白點點等小細節，背帶則是黑色。

▲童裝包包。（圖／翻攝自dior.com）

▲童裝包包。（圖／翻攝自dior.com）

▲GUCCI瓢蟲小包做出立體翅膀，1,066美元（約台幣29,617元）。（圖／翻攝自childrensalon.com）

4.ZARA

冬天特別想揹毛絨絨包包，ZARA童裝區有一款「泰迪熊斜背包」Q爆，包包就是一隻泰迪熊娃娃，上面的毛柔軟好摸，顏色還是夢幻的長春花藍，搭配可調式背帶，讓大人也超心動。

▲童裝包包。（圖／翻攝自dior.com）

▲童裝包包。（圖／翻攝自dior.com）

▲ZARA泰迪熊斜背包顏色是長春花藍，售價台幣590元。（圖／翻攝自zara.com）

同系列還有一款「兔子斜背包」，造型從小熊變成兔子，毛換成清新的薄荷綠，揹上身一樣可愛度破表。

▲童裝包包。（圖／翻攝自dior.com）

▲童裝包包。（圖／翻攝自dior.com）

▲ZARA兔子斜背包是薄荷綠色，售價台幣590元。（圖／翻攝自zara.com）

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關鍵字：

童裝, 精品, 包包, 兒童, dior, zara, gucci, burberry

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