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LIFE・經典／Airbnb公布2022年8大居家設計趨勢　摩登極簡已退燒

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▲Airbnb公布2022年8大居家設計趨勢。（圖／Airbnb提供）

▲Airbnb公布2022年8大居家設計趨勢，極簡設計的熱門度已稍降，取而代之是更加凸顯個人風格與喜好的空間設計。（圖／Airbnb提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著2021年步入尾聲，全球多元旅宿平台 Airbnb，與短影音平台TikTok合作，分析創作者最常使用的設計風格相關關鍵字，並與Airbnb房源敘述中出現的次數進行交叉比對並排名，歸納出8大「2022年居家設計預測」，為即將到來的新年提供居家裝修靈感。

極繁主義（Maximalism）
2021年TikTok觀察到平台上以室內設計和佈置為主題的影片，逐漸脫離時尚簡約風，變成大膽繁複、越多越好的風格。藉由收藏獨一無二、能反映真實個性的工藝品與古董來詮釋自我空間。在Airbnb平台中，超過3.5萬個房源相關語包括天鵝絨、混合圖案及動物花紋等。

▲Airbnb公布2022年8大居家設計趨勢。（圖／Airbnb提供）

▲Airbnb公布2022年8大居家設計趨勢。（圖／Airbnb提供）

▲義大利「文藝復興公寓」，越多越好絕對是在佈置這間豪華公寓的守則，這裡的裝飾、傢俱和藝術品都旨在反映文藝復興早期佛羅倫斯的生活方式。

田園風（Cottagecore）
此風格是排行榜中的第一名，特色是自然愜意的鄉村情調、簡單愜意的居家生活，有圖案的復古壁紙、花卉裝飾和木材是主要元素。

▲Airbnb公布2022年8大居家設計趨勢。（圖／Airbnb提供）

▲Airbnb公布2022年8大居家設計趨勢。（圖／Airbnb提供）

▲英國「古老水仙小屋」，其歷史可以追溯到1624年，核心的設計元素包含中性的調性、大膽的色彩和生動的外觀。

「祖父母」千禧主義風（Grandmillenial）
千禧主義風是混合祖母（grandma）和千禧年世代（millennial）兩個字而成，彰顯既復古又創新的跨世代風格。或許是對時尚簡約風的反抗意識，才會大量運用各類圖案、針尖和印花棉布等上一個世代的懷舊元素。

▲Airbnb公布2022年8大居家設計趨勢。（圖／Airbnb提供）

▲Airbnb公布2022年8大居家設計趨勢。（圖／Airbnb提供）

▲加拿大「祖父母千禧主義風公寓」，佈置滿祖父母設計元素，如緞面靠墊、帶褶邊的沙發和鳥籠。

哥德式藝術（Gothic）
談論關於魔法、女巫、咒語等內容創作的 #witchtok 文化，在平台上非常火紅。Airbnb 上則有將近 1.9 萬個房源的介紹中包含了哥德文化、哥德藝術及其核心元素。

▲Airbnb公布2022年8大居家設計趨勢。（圖／Airbnb提供）

▲Airbnb公布2022年8大居家設計趨勢。（圖／Airbnb提供）

▲美國「夜晚花園公寓」，深色、流蘇窗簾和掛毯相結合，營造出與眾不同的神秘哥德式外觀。

折衷主義懷舊風（Eclectic Nostalgic）
「折衷主義」設計風格是今年下半年TikTok影片新寵兒，運用豐富的裝飾物、圖案和鮮豔的色彩，展示富有文化內涵的室內空間。包括70和80年代的懷舊迪斯可元素或迷幻風格等。

▲Airbnb公布2022年8大居家設計趨勢。（圖／Airbnb提供）

▲Airbnb公布2022年8大居家設計趨勢。（圖／Airbnb提供）

▲美國「80 年代時光膠囊」，大膽的粉彩色系搭配 80 年代傢俱及趣味裝飾。

應景裝飾（Seasonal Decor）
讓佳節儀式感大幅飆升的居家風格也越來越興起，以桌面擺設和古怪的秋季裝飾為主題的影片，包含創作者使用果乾、油畫、肉桂和麻繩等，具備大地色及自然元素的物品來佈置自家餐桌的影音內容，在感恩節期間人氣直線竄升。

▲Airbnb公布2022年8大居家設計趨勢。（圖／Airbnb提供）

▲Airbnb公布2022年8大居家設計趨勢。（圖／Airbnb提供）

▲美國「聖誕小屋」位於聖誕樹農場，從裡到外都洋溢聖誕氣氛，並採用天然材料製成的應景裝飾來布置房源。

綠化美學（Botanical）
過去一年平台上的園藝愛好者數量明顯增長，#PlantTok 主題標籤的累計瀏覽次數更達到16億次。使用室內植物來為住家增添色彩的趨勢，受到大量歡迎。龜背芋、盆栽植物，或是鬱鬱蔥蔥等形容詞都是簡介熱門字。

▲Airbnb公布2022年8大居家設計趨勢。（圖／Airbnb提供）

▲Airbnb公布2022年8大居家設計趨勢。（圖／Airbnb提供）

▲澳洲「波西米亞風植栽別墅」，能充分體驗到被植栽環繞的恬靜自適。

永續發展（Sustainable）
在影片中分享了減少家庭垃圾的秘訣，例如回收極難被生物分解的材質，或是改變習慣，使用可重複利用的物品，也漸漸收到歡迎。

▲Airbnb公布2022年8大居家設計趨勢。（圖／Airbnb提供）

▲Airbnb公布2022年8大居家設計趨勢。（圖／Airbnb提供）

▲英國「再生木甲板船屋」是一艘1945 年改裝精美的船棚式建築，由許多回收材料製成。
 

關鍵字：

LIFE, 經典, 居家設計, 居家佈置, 裝潢, Airbnb, TikTok, 趨勢, 分析, 觀察

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