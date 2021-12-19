奧斯塔羅12星座一周運勢1220-1226　天秤壓力巨大、摩羯財運正旺

20211220-1226奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：射手座事業運最旺！有成功的徵兆，甚至出現為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學事業方面多加努力，成功將隨之而來，要好好把握。

TOP2：天蠍座愛情運最旺！雙方的感情顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意分享心中想法樂於溝通。

TOP3：摩羯座金錢運最旺！正偏財運都相當良好的一周，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報。

本周需注意星座

1.雙魚座事業運需要留意：關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋頭做事導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援會比較好。

2.天秤座愛情運需要留意：面對感情時的情緒起伏大了許多，也因此影響了彼此在情感中的想法，開始覺得對方付出的似乎少了點，而自己對於感情的付出總是較多，這樣不平衡的狀況將影響著你下周的感情生活。

3.巨蟹座金錢運需要留意：偏財運不佳，奧斯建議如果有打算投資的朋友，適時考慮可以但考慮太久可失了機會，時機差不多就可以入場投資。

牡羊座

整體運勢★★★

牡羊朋友顯得面對事情都提不起力，而這樣的狀況主要來自下周冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的。

愛情運勢★★

自我意識的提升讓兩人在感情中多了些摩擦，面對一些溝通的事情都相當堅持己見，奧斯提醒下周要適時關心彼此，才不會澆滅了些許愛情中的熱情。

事業運勢★★

學事業方面則會存在對於自己的未來感到無力的狀況，面對目前現況延伸的未來開始感到無力且不知道自己能做些什麼。



金錢運勢★★★★

偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以有機會出差的朋友下周可要好好把握。

金牛座



整體運勢★★★

金牛朋友對於未來變得盲目，一直以來的堅持與夢想在下周顯得黯淡許多，行動力也將隨之下降。



愛情運勢★★★

雙方對於目前的情感感到不甚滿意，有種一昧追求未來及規劃導致忽略了現況，甚至一昧地想到以後而忘了現況或許早已足夠。

事業運勢★★

學事業方面則顯得忙碌許多，但自己卻不以為意甚至樂在其中，導致有工作狂或是過度重視工作的狀況產生。



金錢運勢★★

財運較不慎理想，要多避免多餘的支出，另外物質慾望的提升也影響著，要多注意。

雙子座

整體運勢★★★

長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自於朋友，而也因為這樣的狀況讓雙子朋友稍稍的情緒受到影響。

愛情運勢★★★

兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣的爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去。

事業運勢★★★★

在目前的學事業中有機會再創造出還不錯的成績，因此將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

金錢運勢★★★★

偏財運較差，正財運還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯的進財機會。

巨蟹座



整體運勢★★★

巨蟹朋友面對人事物的熱情消退且將感到些許的孤寂感，也因為下周部分問題的產生讓自己感到無力許多。

愛情運勢★★★

雙方的情感面臨到問題，原因來自某一方對於目前感情付出太多，卻忽略了對方是否能夠接受，因此間接造成了些許的壓力。

事業運勢★★

學事業方面，奧斯建議要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意。

金錢運勢★★

偏財運不佳，奧斯建議如果有打算投資的朋友，適時考慮可以但考慮太久可失了機會，時機差不多就可以入場投資。

獅子座

整體運勢★★

獅子朋友將轉入較不穩定的一周，對於ㄧ些有利自己的機會都無法有效的掌握，會導致這樣的狀況，最主要是自己下周的思考變得不再像過去那樣的清晰。

愛情運勢★★★

下周在感情上卻相反的顯得太過思考，造成了些許不良反應導致感情稍稍的停滯了起來。奧斯建議擅長思考的優點不要應用在感情上會比較好。

事業運勢★★★

學事業方面容易太鑽牛角尖且太過執著，導致自己的工作或學業多了些阻礙，間接也失去了些機會，要多注意這樣的狀況。

金錢運勢★★

正偏財運皆不是太理想，如果有投資動作的朋友，奧斯建議保守一點會比較好。

處女座



整體運勢★★★

處女朋友煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況也讓自己顯得煩躁，情緒起伏當然也將勢必存在。

愛情運勢★★★★

過往遇到的狀況或經驗在下周又重新浮現，導致面對另一半時多了點不耐煩，好處是雙方都有意好好解決出現的問題，不再讓問題隨時間淡化。



事業運勢★★★★

學事業方面，過往不想處理的事情或問題終於肯好好解決了，工作上也有望出現貴人讓你好好學習。



金錢運勢★★★

正偏財運都還不錯，但都屬守不住的財富，奧斯建議若想守財，要注意一些不必要的開銷。

天秤座

整體運勢★★

天秤朋友呈現較為低迷，內心的煩燥感毫無來由的提升，也讓自己在下周感到不是很愉悅，這樣的狀況有一部份來自於自我的壓力，漸漸讓你顯得有點吃力了。

愛情運勢★★

面對感情時的情緒起伏大了許多，也因此影響了彼此在情感中的想法，開始覺得對方付出的似乎少了點，而自己對於感情的付出總是較多，這樣不平衡的狀況將影響著你下周的感情生活。

事業運勢★★

學事業方面存在著力不從心的狀況，即使是早已習慣的工作內容還是會有這樣的狀況，工作上瑣碎的事物也多了起來，讓自己感到煩燥。

金錢運勢★★

整體財運不佳，要盡量避免自己支出一些不必要的花費，以免讓自己在月底時經濟吃緊。

天蠍座



整體運勢★★★★

天蠍朋友行動力提高許多，過往有不想解決的事情也將有解決的機會，奧斯也提醒雖然行動力的提升讓你顯得積極許多，但卻有三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況。

愛情運勢★★★★★

雙方的感情顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意分享心中想法樂於溝通。

事業運勢★★★★★

學事業方面，如果一直有煩惱的工作內容下周有望做個段落，稍稍減緩煩人的壓力，如果是業務或自有公司類型的朋友也有望進點新案子，工作上有突破。

金錢運勢★★★★★

正財運良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握。

射手座



整體運勢★★★★★

歡愉及慶祝的氣氛將充滿射手朋友下周的生活裡頭，長久以來努力的事情也有望開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友也許能減緩許多。



愛情運勢★★★★

彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，也讓雙方在感情的路上順利許多，單身朋友桃花運還不錯，或許有機會出現還不錯的對象。



事業運勢★★★★

有成功的徵兆，甚至出現為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學事業方面多加努力，成功將隨之而來，要好好把握。



金錢運勢★★★

偏財運優於正財運，或許朋友之間會為你帶來許多進錢的機會，若有朋友捎來點投資訊息可以好好參考一下。

摩羯座



整體運勢★★★★

摩羯朋友對於自我的自信提升許多，讓自己面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當。

愛情運勢★★★★

彼此感情將有更進一步的發展，雙方信任感在下周提高許多，如果是剛在一起的情侶，彼此的感情也將進展的非常快速且穩定。

事業運勢★★★★★

自信心相當的強烈，讓自己在學事業上都做得相當得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你對於目前的工作環境感到相當的喜愛。

金錢運勢★★★

正偏財運都相當良好的一周，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報。

水瓶座



整體運勢★★

水瓶朋友的想像力與創造力消退許多，產生了自我封閉的狀況，也因為如此開始懷疑起了自己的能力，連行動力也稍稍的受到影響。

愛情運勢★★

雙方溝通不良狀況明顯許多，使得距離感增加，另外過往經驗也會在下周浮現，奧斯建議不如就好好處理，彼此都不要在過去的想法裡打轉。

事業運勢★★

學事業方面做事顯得綁手綁腳，有放不開的狀況，另外太過注意一些不重要的事情，導致判斷失常或錯誤的決定，奧斯提醒在工作上要留意。

金錢運勢★★

正偏財運較平淡，不太有貴人帶財，另外在投資方面下周要多避免，因為有盲目投資招致損失的可能性。

雙魚座



整體運勢★★★

雙魚朋友自信消退許多且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親力親為的去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己有點喘不過氣。



愛情運勢★★★

在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多原因是因為自我安全感的不足，奧斯提醒下周將因安全感不足而對感情感到沒信心。

事業運勢★★

關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋頭做事導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援會比較好。

金錢運勢★★

偏財運不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確，另外有破財的機會要多加注意。

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