fb ig video ETtoday search mobile

奧斯塔羅12星座一周運勢1220-1226　天秤壓力巨大、摩羯財運正旺

>

▲星座 。（圖／奧斯提供）

20211220-1226奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：射手座事業運最旺！有成功的徵兆，甚至出現為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學事業方面多加努力，成功將隨之而來，要好好把握。

TOP2：天蠍座愛情運最旺！雙方的感情顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意分享心中想法樂於溝通。

TOP3：摩羯座金錢運最旺！正偏財運都相當良好的一周，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報。

本周需注意星座 

1.雙魚座事業運需要留意：關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋頭做事導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援會比較好。

2.天秤座愛情運需要留意：面對感情時的情緒起伏大了許多，也因此影響了彼此在情感中的想法，開始覺得對方付出的似乎少了點，而自己對於感情的付出總是較多，這樣不平衡的狀況將影響著你下周的感情生活。

3.巨蟹座金錢運需要留意：偏財運不佳，奧斯建議如果有打算投資的朋友，適時考慮可以但考慮太久可失了機會，時機差不多就可以入場投資。

牡羊座

整體運勢★★★
牡羊朋友顯得面對事情都提不起力，而這樣的狀況主要來自下周冷漠感的提升，面對周遭的人事物都顯得冷冷淡淡的。

愛情運勢★★
自我意識的提升讓兩人在感情中多了些摩擦，面對一些溝通的事情都相當堅持己見，奧斯提醒下周要適時關心彼此，才不會澆滅了些許愛情中的熱情。

事業運勢★★
學事業方面則會存在對於自己的未來感到無力的狀況，面對目前現況延伸的未來開始感到無力且不知道自己能做些什麼。

金錢運勢★★★★
偏財運意外的還不錯，而這樣的偏財多來自於遠方，所以有機會出差的朋友下周可要好好把握。

金牛座

整體運勢★★★
金牛朋友對於未來變得盲目，一直以來的堅持與夢想在下周顯得黯淡許多，行動力也將隨之下降。

愛情運勢★★★
雙方對於目前的情感感到不甚滿意，有種一昧追求未來及規劃導致忽略了現況，甚至一昧地想到以後而忘了現況或許早已足夠。

事業運勢★★
學事業方面則顯得忙碌許多，但自己卻不以為意甚至樂在其中，導致有工作狂或是過度重視工作的狀況產生。

金錢運勢★★
財運較不慎理想，要多避免多餘的支出，另外物質慾望的提升也影響著，要多注意。

雙子座

整體運勢★★★
長久以來堅持的事物或想法在下周受到不小的挑戰，有可能是家人也有可能是來自於朋友，而也因為這樣的狀況讓雙子朋友稍稍的情緒受到影響。

愛情運勢★★★
兩人之間有不小的口角狀況產生，但終屬暫時性的，而這樣的爭執也將帶領彼此進入更深的情感層次中，因此奧斯提醒下周的爭吵可別往心裡去。

事業運勢★★★★
在目前的學事業中有機會再創造出還不錯的成績，因此將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

金錢運勢★★★★
偏財運較差，正財運還不錯，要是下周有機會和朋友聚會或見面，有機會了解到不錯的進財機會。

巨蟹座

整體運勢★★★
巨蟹朋友面對人事物的熱情消退且將感到些許的孤寂感，也因為下周部分問題的產生讓自己感到無力許多。

愛情運勢★★★
雙方的情感面臨到問題，原因來自某一方對於目前感情付出太多，卻忽略了對方是否能夠接受，因此間接造成了些許的壓力。

事業運勢★★
學事業方面，奧斯建議要花點心思了解自己的能力到哪裡，避免做些無謂的動作，以免讓自己跟周遭的人事差了一大截，要多加注意。

金錢運勢★★
偏財運不佳，奧斯建議如果有打算投資的朋友，適時考慮可以但考慮太久可失了機會，時機差不多就可以入場投資。

獅子座

整體運勢★★
獅子朋友將轉入較不穩定的一周，對於ㄧ些有利自己的機會都無法有效的掌握，會導致這樣的狀況，最主要是自己下周的思考變得不再像過去那樣的清晰。

愛情運勢★★★
下周在感情上卻相反的顯得太過思考，造成了些許不良反應導致感情稍稍的停滯了起來。奧斯建議擅長思考的優點不要應用在感情上會比較好。

事業運勢★★★
學事業方面容易太鑽牛角尖且太過執著，導致自己的工作或學業多了些阻礙，間接也失去了些機會，要多注意這樣的狀況。

金錢運勢★★
正偏財運皆不是太理想，如果有投資動作的朋友，奧斯建議保守一點會比較好。

處女座

整體運勢★★★
處女朋友煩惱增添了許多，而且都不是容易解決的問題，這樣的狀況也讓自己顯得煩躁，情緒起伏當然也將勢必存在。

愛情運勢★★★★
過往遇到的狀況或經驗在下周又重新浮現，導致面對另一半時多了點不耐煩，好處是雙方都有意好好解決出現的問題，不再讓問題隨時間淡化。

事業運勢★★★★
學事業方面，過往不想處理的事情或問題終於肯好好解決了，工作上也有望出現貴人讓你好好學習。

金錢運勢★★★
正偏財運都還不錯，但都屬守不住的財富，奧斯建議若想守財，要注意一些不必要的開銷。

天秤座

整體運勢★★
天秤朋友呈現較為低迷，內心的煩燥感毫無來由的提升，也讓自己在下周感到不是很愉悅，這樣的狀況有一部份來自於自我的壓力，漸漸讓你顯得有點吃力了。

愛情運勢★★
面對感情時的情緒起伏大了許多，也因此影響了彼此在情感中的想法，開始覺得對方付出的似乎少了點，而自己對於感情的付出總是較多，這樣不平衡的狀況將影響著你下周的感情生活。

事業運勢★★
學事業方面存在著力不從心的狀況，即使是早已習慣的工作內容還是會有這樣的狀況，工作上瑣碎的事物也多了起來，讓自己感到煩燥。

金錢運勢★★
整體財運不佳，要盡量避免自己支出一些不必要的花費，以免讓自己在月底時經濟吃緊。

天蠍座

整體運勢★★★★
天蠍朋友行動力提高許多，過往有不想解決的事情也將有解決的機會，奧斯也提醒雖然行動力的提升讓你顯得積極許多，但卻有三分鐘熱度及欠缺周詳計畫的狀況。

愛情運勢★★★★★
雙方的感情顯得積極許多，對於目前的感情也有極高的共識，是充滿熱情的在經營這段感情，並且樂意分享心中想法樂於溝通。

事業運勢★★★★★
學事業方面，如果一直有煩惱的工作內容下周有望做個段落，稍稍減緩煩人的壓力，如果是業務或自有公司類型的朋友也有望進點新案子，工作上有突破。

金錢運勢★★★★★
正財運良好，建議下周在本業上多加努力，短期內將有進財的可能，要好好把握。

射手座

整體運勢★★★★★
歡愉及慶祝的氣氛將充滿射手朋友下周的生活裡頭，長久以來努力的事情也有望開花結果，如有面對阻礙或瓶頸的朋友也許能減緩許多。

愛情運勢★★★★
彼此在感情中的狀況更加良好，樂於溝通與分享，也讓雙方在感情的路上順利許多，單身朋友桃花運還不錯，或許有機會出現還不錯的對象。

事業運勢★★★★
有成功的徵兆，甚至出現為公司立功的好預兆，奧斯提醒下周在學事業方面多加努力，成功將隨之而來，要好好把握。

金錢運勢★★★
偏財運優於正財運，或許朋友之間會為你帶來許多進錢的機會，若有朋友捎來點投資訊息可以好好參考一下。

摩羯座

整體運勢★★★★
摩羯朋友對於自我的自信提升許多，讓自己面對目前周遭的人事物都有相當大的信心能夠處理得當。

愛情運勢★★★★
彼此感情將有更進一步的發展，雙方信任感在下周提高許多，如果是剛在一起的情侶，彼此的感情也將進展的非常快速且穩定。

事業運勢★★★★★
自信心相當的強烈，讓自己在學事業上都做得相當得心應手，也因為強烈的自信心勝任了工作，讓你對於目前的工作環境感到相當的喜愛。

金錢運勢★★★
正偏財運都相當良好的一周，可留意親朋好友帶來的投資訊息，或許有機會得到還不錯的金錢回報。

水瓶座

整體運勢★★
水瓶朋友的想像力與創造力消退許多，產生了自我封閉的狀況，也因為如此開始懷疑起了自己的能力，連行動力也稍稍的受到影響。

愛情運勢★★
雙方溝通不良狀況明顯許多，使得距離感增加，另外過往經驗也會在下周浮現，奧斯建議不如就好好處理，彼此都不要在過去的想法裡打轉。

事業運勢★★
學事業方面做事顯得綁手綁腳，有放不開的狀況，另外太過注意一些不重要的事情，導致判斷失常或錯誤的決定，奧斯提醒在工作上要留意。

金錢運勢★★
正偏財運較平淡，不太有貴人帶財，另外在投資方面下周要多避免，因為有盲目投資招致損失的可能性。

雙魚座

整體運勢★★★
雙魚朋友自信消退許多且事情開始多了起來，很多事情也都必須要親力親為的去做，但卻因為對自己沒有太多的自信，以致接踵而來的雜事讓自己有點喘不過氣。

愛情運勢★★★
在感情世界中堆起了保護層，將自己與另一半隔絕開來，大多原因是因為自我安全感的不足，奧斯提醒下周將因安全感不足而對感情感到沒信心。

事業運勢★★
關起了和同事溝通的橋梁，選擇讓自己埋頭做事導致狀況不佳，奧斯建議下周遇到工作上的問題要多和周遭同事求援會比較好。

金錢運勢★★
偏財運不佳，多注意投資上的風險，也要注意自己的花費是否正確，另外有破財的機會要多加注意。

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 星座

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

「最容易出軌」星座排行榜！雙魚不甘寂寞，容易陷入情感糾葛中

「最容易出軌」星座排行榜！雙魚不甘寂寞，容易陷入情感糾葛中

今後的每一天都只會越來越好 ，李靚蕾「勇氣金句」給為愛失衡的你

今後的每一天都只會越來越好 ，李靚蕾「勇氣金句」給為愛失衡的你

失眠必看！英國BBC教你「快速入睡法」，喝酒好睡但卻超淺眠

失眠必看！英國BBC教你「快速入睡法」，喝酒好睡但卻超淺眠

12星座如何選擇自己的伴侶？風象星座最重感覺跟磁場是否吻合 星巴克「小熊餅乾拿鐵」洗版IG！融進鮮奶油泡泡莫名療癒 睡前用3款熱飲取代宵夜　助眠還可幫助燃脂 看圖心測！從視線看出「這一年來你最深的體悟」　蝴蝶、月亮各有意義 落髮人必看！頭髮最愛的「7款水果」，秀髮變健康 能把男生吃得死死的3大星座女！Top 1聰明又有小心機，很會抓住人心 戀愛時最愛「翻舊帳」的3大星座！Top 1超會記仇，就要講到你服輸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面