小S魔鬼身材不靠斷食　激推「豆漿＋香蕉」熱量超低、吃出健康飽足感

實習記者施至真／綜合報導

近年開始流行各類健康減肥法，主打不用運動、單靠健康飲食及斷食就能瘦，就連藝人楊丞琳、郭雪芙也不例外，但許多人卻止不住嘴饞慾望，不吃正餐吃點心，反而越吃越胖。除了斷食瘦身外，藝人小S大推「豆漿＋香蕉」瘦身術，不只不用承受斷食帶來的飢餓感，熱量還非常低，一起來看看豆漿＋香蕉的功效到底有多厲害吧！

▲小S身材極佳，完全看不出來是三個孩子的媽。（圖／翻攝自小S徐熙娣臉書，下同）

小S（徐熙娣）私底下最愛有氧舞蹈，時常於IG曬出大跳熱舞的影片，除了有氧舞蹈外，還自爆每日早餐都喝一杯無糖豆漿＋香蕉果昔維持身材，小S表示豆漿加香蕉不只營養價值高，且能帶來飽足感，為開啟新的一天帶來能量，最重要的是熱量很低，不用怕有負擔。

▲小S除了飲食控管，也會搭配有氧舞蹈。

李婉萍營養師在臉書也發文指出「豆漿本身就含有醣類、蛋白質、脂肪三大營養，很適合想要減重或運動前後飲用」，除此之外，香蕉中含有膳食纖維有助於帶來飽足感，且香蕉具有軟化糞便的效果，可以防止便祕。

▲自製的香蕉豆漿果昔看起來好濃郁。（圖／翻攝自小紅書@一顆蠶豆）

「豆漿＋香蕉」可以將身體所需的營養成分皆攝取到，且運動後食用還能補充蛋白質，讓代謝變更好。不過雖然健康無負擔，但還是要避免過量食用，且另外兩餐必須搭配均衡正餐食用，才不會營養不均衡；除此之外，並不是每個人都適合這個瘦身術，由於香蕉的鉀離子過高，有些人可能不適合每天食用。

平時肚子餓時，豆漿除了搭配香蕉之外，也可搭配其他水果一起食用，避免飢餓帶來的爆食，且優格、燕麥、雞蛋、堅果也是不錯的選擇，可以有效控管體重，輕鬆養出健康好身材。

▲如果有時間，自製低熱量燕麥蛋餅當點心。（圖／翻攝自小紅書@ohh。）

▲堅果不只可以單吃，還可加入優格中，增加口感。（圖／翻攝自小紅書@陳幸福要減肥，＠iam肥肥羊）