《鬼滅》聯名香水洗髮乳9款瓶身超帥　一用發動「香之呼吸」　

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近年掀起一陣旋風的《鬼滅之刃》，12月終於迎來第二季「遊郭篇」，各位鬼粉是否再度燃起鬼殺隊的熱情了呢？近期除了第二季回歸外，聯名商品再度如雪花般，繼聯名居家服、雨傘等後，這次再推出香水洗髮乳，使用後就能擁有禰豆子同款髮香，並傳授「香之呼吸」的秘訣！

▲《鬼滅之刃》「遊郭篇」讓粉絲期待已久。（圖／翻攝自推特／鬼滅の刃公式）

台灣國民洗髮精天后「美吾髮」看準商機，推出9款《鬼滅之刃》聯名香水洗髮乳，除了炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助等四位要角之外，還有充滿話題性的「九柱」在內，不少粉絲表示能夠和「炎柱」大哥擁有同款髮香，感到非常感動；除了四位要角及「炎柱」大哥外，其餘八位「柱」則兩兩一對共用同款香氣，且每罐香水洗髮乳都含有不同功效，實在非常貼心。

經典熱賣的馬鞭草香水洗髮露為主角「竈門炭治郎」的代表香氣，推薦給喜歡中性香味並為油性系軟髮的粉絲使用；妹妹「禰豆子」則是色香俱全的玫瑰香水洗髮露，不知道用完後能不能擁有禰豆子同款烏黑秀髮；膽小的「善逸」使用非常適合他氣質的白茶茉莉香水洗髮露，給人一種秀氣優雅的感覺；總是到處亂衝的「伊之助」則使用無拘無束的藍風鈴香水洗髮露，給人一種灑脫、清爽的形象。

▲《鬼滅之刃》聯名香水洗髮精。（圖／翻攝自美吾髮官網，下同）

賺取粉絲滿滿淚水的「炎柱」大哥，使用香氣沉穩的罌粟牡丹香水洗髮露，讓粉絲喊想跟大哥共用髮香。無論顏值與技能都滿分的「胡蝶忍、富岡義勇」則採用人氣滿分的小蒼蘭香味，除了以上話題滿滿的主要角色外，其餘6位柱雖然低調卻也都是不可缺少的角色，一起看看他們各自代表什麼味道吧。

炎柱－罌粟牡丹香



蟲柱&水柱－小蒼蘭香

岩柱&音柱－琥珀檀香

霞柱&戀柱－鼠尾草海鹽香

蛇柱&風柱－黑醋栗月桂香

每瓶香水洗髮精除了瓶身外觀完美的設計外，還精心調製適合不同角色的特殊氣味，且除了「禰豆子」外，其餘8款都有添加「紫藤花萃取」，致敬鬼殺隊利用紫藤花抵禦鬼怪、滋養身心並提供元氣。而禰豆子限定版，則是添加日本櫻花萃取，被賦予純潔、高尚的精神意義，就像禰豆子的存在一樣。

除了香水洗髮精外，《鬼滅之刃》也推出護手霜套裝，除了主要四位角色外，還有經典的「九柱」組合以及鬼王「鬼舞辻無慘」，快趁著風潮購入一款護手霜當成聖誕交換禮物吧！

▲《鬼滅之刃》護手霜套裝超適合送禮，（圖／翻攝自博客來）

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