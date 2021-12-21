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「寵物尾巴凳子」誤以為養了貓！毛絨絨一直摸好療癒

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編輯／Emily　圖／翻攝自koncent.jp、fancy-fukuya.co.jp

想要在家裡養寵物卻無法如願，就擺上「寵物尾巴凳子」滿足一下吧！日本有一款可愛的家具引發話題，將普通的小椅凳做成類似寵物的造型，坐墊部分整個毛絨絨，後面還有一條長長尾巴，木質椅腳更做成動物腳造型，在家裡看到它，真的會誤以為養了一隻小萌寵。

▲寵物尾巴凳子。（圖／翻攝自koncent.jp）

▲寵物尾巴凳子。（圖／翻攝自koncent.jp）

「寵物尾巴凳子」是由日本h concept × 匠工藝合作推出，將矮矮的凳子做成寵物造型，擺在家裡就像養了貓咪、狗狗，也能替室內裝潢增添質感。坐墊全部覆蓋著毛毛，讓人忍不住想一直撫摸，背後的可愛尾巴更是亮點，椅腳是木頭材質，還精心製作成動物腳造型。

▲寵物尾巴凳子。（圖／翻攝自koncent.jp）

▲寵物尾巴凳子。（圖／翻攝自koncent.jp）

「寵物尾巴凳子」有三種尺寸，依據大小不同，四隻腳長度也不一樣。L尺寸的花色是土狼棕，配上修長的椅腳，給人一種大狗狗的感覺；S尺寸有土狼棕、狐狸灰、狐狸白三種花色，看起來好像貓咪；最小的SS尺寸則是佈滿斑點的小鹿斑比。這系列擺在玄關，出門穿、脫鞋子時坐著很方便，也可擺在沙發旁擱腳，或是當兒童椅子…。

另外，日本Fukuya先前出過一款「貓咪尾巴抱枕」，也是相似的設計概念。整顆抱枕圓滾滾的，上面佈滿柔軟的毛，還加上一條長長尾巴，擺在床上、沙發就像一隻蜷曲的胖貓咪，兩隻一起並排可愛度更加倍，放在膝蓋上撫摸超級療癒，總共有橙色和棕色兩款。

▲寵物尾巴凳子。（圖／翻攝自koncent.jp）

▲寵物尾巴凳子。（圖／翻攝自koncent.jp）

▲寵物尾巴凳子。（圖／翻攝自koncent.jp）

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關鍵字：

椅子, 凳子, 家具, 寵物

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