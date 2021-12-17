Seiko聯名《航海王》萬元錶帥翻　5大角色絕招盡出

▲Seiko 5 Sports潮流味十足的《航海王》聯名錶今曝光。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko鎖定千禧世代的Seiko 5 Sports系列，繼跨界與《快打旋風》、《火影忍者》推出聯名錶款，今年歲末再獻驚喜，與超人氣漫畫《ONE PIECE 航海王》合作， 以故事中魯夫、索隆、香吉士、薩波、羅等5位主角為靈感，打造5款各限量5000只具強烈街頭風格的限量錶，每個細節都暗藏主角的獨門技能與特色。

▲Seiko 5 Sports X航海王攜手聯名推出限量專屬錶款。（圖／Seiko提供，以下同）



▲Seiko SRPH65K1腕錶以「草帽小子」魯夫為概念，面盤圖騰是他在技能換檔時所出現的蒸氣圖案，14,500元。（圖／Seiko提供，以下同）

以「被繼承的意志」為主題發想，Seiko創造《航海王》5大主角相對應的腕錶，5位角色在限量錶文宣上也變身穿Seiko字樣服裝的潮男，讓錶迷「歪樓」詢問是否有賣衣服，答案是否定的，但充滿故事性的錶款肯定讓鐵粉愛不釋手，例如靈魂人物魯夫的對應腕錶，特殊技能換檔時出現的蒸氣圖騰，成為面盤與矽膠錶帶上搶眼裝飾，錶圈依順時針方向逐漸變大的刻度標記象徵他的能量隨著檔位升高而增強，透明底蓋則有他標誌性的草帽印記，以及他的經典台詞「我要成為海賊王」英文字樣。

▲Seiko SRPH63K1腕錶面盤及錶帶以羅帽子上的斑紋為設計圖騰，14,500元。



▲Seiko 5 Sports SRPH67K1索隆三刀流刀痕裝飾錶（左）14,500元，火焰圖案裝飾的SRPH71K1腕錶14,500元。

和魯夫同屬「D之一族」的「死亡外科醫生」羅，他的帽子上斑紋成了Seiko錶面與錶帶的主視覺；而目標成為世界第一劍客的索隆，自創的三刀流躍上Seiko錶，從面盤、錶圈到錶帶都有殺氣十足的V形刀痕；身為大廚的香吉士（Sanji）擅長踢擊，所以對應的錶款面盤上留有他的動絕招「惡魔風腳」所殘留的腳印圖案；第5款限量錶則以火焰紋路裝飾，點出《航海王》革命軍參謀總長薩波的招式「火拳」。

▲Seiko 5 Sports SRPH69K1腕錶以香吉士招牌「惡魔風腳」腳印圖騰點綴，14,500元。

不僅日本動漫吸睛，同樣伴隨大家長大的史努比，也躍上Swatch錶款，藉由鮮亮的顏色、招牌的漫畫風格散播歡樂，當中名為「樂翻天」的錶款從錶盒到錶款設計皆展現史努比開懷大笑的模樣，搭配尖端是紅色食物碗的時針、糊塗塌客點綴的分針，可愛指數破表。

▲Swatch「樂翻天」史努比錶時針尖端是紅色食物碗，分針尖端則是糊塗塌客，3,150元。



▲Swatch「揮棒吧 查理布朗」（POW WOW）黃色腕錶，3,150元。

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