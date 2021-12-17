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洗手、噴酒精讓指甲脆弱易斷　5款食物吃出健康甲面

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▲居家,杯子,馬克杯,牙膏,牙刷,指甲,水龍頭。（圖／unsplash）

▲指甲變得脆弱易斷，可靠食補來加強健康。（圖／unsplash、pixabay）

編輯／借借

近期有許多人發現，即使沒有擦指甲油或是做光療的習慣，指甲也變得脆弱易斷，尤其如果從中間裂開，不但恢復期長還會產生痛感，因為近兩年疫情關係，因為防疫因素讓洗手的次數變多了，此外還有在外不停的使用酒精消毒，讓指甲變得更脆弱，然而防疫優先，洗手清潔次數不能緩，不妨多攝取5種食材，來幫忙生成健康指甲。

▲▼指甲,焦慮,健康。（圖／取自免費圖庫pexels）


銅是生成膠原蛋白的重要因子，此外也是彈性蛋白生成的基礎原料之一，兩者都是指甲相當需要的成分，也包括皮膚細胞的再生，含銅量較多的食物包括蝦、牡蠣、海蜇、魚、蛋黃、肝與豆類等，豬肝的含銅量高，可適時補充。

▲▼海鮮、牡蠣示意圖。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

綠茶
市面上易取得的綠茶或相關萃取物，內含有茶多酚，幫忙阻擋UVB光線引起的皮膚疾病，以及DNA的傷害，之前有醫師表示，低溫狀態沖泡的冷泡茶，茶多酚比使用熱水沖泡多了4成，使用20公克茶葉泡在1000ml的常溫水中，放置2到3小時就可飲用。

▲▼茶,茶葉,綠茶。（圖／pixabay）


這個名稱看起來好像很驚悚，但事實上錳是身體需要的微量礦物質，它可以幫助新陳代謝，幫助調節血糖，也能促進骨骼之發育以及生長與促進代謝，使用食材來攝取是最好的方式，小麥、大米、大豆等穀類都是好的來源，勁量別選擇已經精製過的白米跟白麵粉。

▲中國向澳洲徵收大麥關稅，反傾銷稅與反補貼稅兩項高達80.5%。（圖／取自免費圖庫pixabay）

橄欖
橄欖不但可以抗發炎與抗氧化，幫助肌膚維護健康之外，其實橄欖油也是護甲的好幫手，將油抹在指甲上，有很好的滋潤效果之外，也可以促進指甲生長。

油,生酮,橄欖油, 。（圖／翻攝自pixabay）

維他命A
另一個著名的抗氧化元素就是維生素A，能幫助皮膚避免自由基氧化造成的傷害，維生素A有兩大來源，分別是動物性的魚肝油、肝臟；植物性的蔬菜水果如地瓜、胡蘿蔔、菠菜、空心菜、油菜、南瓜等。

▲▼胡蘿蔔,紅蘿蔔,水果,香蕉。（圖／翻攝自pixabay）

此外，咬指甲、指甲留過長、長時間覆蓋指甲油，或常使用銼刀、剪得太貼，也是容易讓指甲斷裂與傷害指甲的習慣，要盡量避免。

關鍵字：

指甲, 身體保養

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