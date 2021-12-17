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田馥甄親揭「膝蓋受傷」原因及現況　曝奪歌后後代言費竟沒漲價！

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記者王則絲／台北報導

金曲歌后田馥甄（Hebe）今（17日）現身代言品牌ONE BOY衝鋒衣3.0發表活動，早先才被好姐妹陳嘉樺（Ella）爆出受傷消息，今親自現身說明膝蓋的傷勢現況，表示有持續在復健、強化肌肉，還是可以踩高跟鞋，請大家不用擔心。此外田馥甄還透露，並沒有因為成為金曲歌后而讓代言費漲價：「因為我很暖心，跟ONE BOY一樣。」幽默稱職的代言笑翻現場。

▲▼田馥甄出席服裝品牌新品發表會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲田馥甄出席代言品牌ONE BOY新品活動。（圖／記者黃克翔攝）

只要是粉絲都知道，田馥甄是個不折不扣的「山系女神」，相當熱愛爬山，家裡的衣櫃全是戶外、機能的服裝，她甚至說：「洋裝、高跟鞋什麼的都在工作室，我家一雙高跟鞋都沒有。」連活動主持人黃子佼都說由她來代言ONE BOY再適合不過，今日田馥甄示範的「All in one防水蓄熱衝鋒衣3.0」，內層是由北極絨與冰島絨雙重打造，卓越蓄熱功能可讓身體有感升溫，外層則依然是防風、防潑水，寒冷的冬天一件就夠，簡約外型共推出了16種顏色，田馥甄一個人就全包了！

▲田馥甄ONE BOY代言照 。（圖／品牌提供）

▲田馥甄ONE BOY代言照 。（圖／品牌提供）

▲田馥甄穿搭照 All in one全方位防水蓄熱衝鋒衣、Arctic防水機能禦寒北極絨衝鋒衣。（圖／品牌提供）

田馥甄不久前被好姐妹陳嘉樺爆出受傷消息，引發親朋好友與粉絲們的關心，今日訪問中她親自說明受傷的源委，她提到發現不舒服時的狀況：「上一次爬奇萊山，負重比較重10幾公斤，爬得速度也快，可能對自己體能太有自信，下山後覺得膝蓋不舒服。」後來發現問題出在十字韌帶鬆弛，好在情況不嚴重，要大家不用擔心，現在就是積極強化臀肌、股四頭肌，且注重運動之後的放鬆。

▲▼田馥甄出席服裝品牌新品發表會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲田馥甄透露膝蓋受傷的可能原因以及現況。（圖／記者黃克翔攝）

但田馥甄強調：「我相信它（受傷）不只是因為爬山造成，像我20年來穿高跟鞋跑跑跳跳，它是隨著時間、習慣姿勢累積而造成。」田馥甄還提到，連媽媽也奉勸她：「留得膝蓋在，不怕沒山爬。」還送了她一瓶自己在吃的保健食品，但她就是不想吃，目前也沒有想多做其他治療，希望能靠復健和運動慢慢恢復。

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關鍵字：

田馥甄, ONE BOY, 田馥甄受傷, 膝蓋受傷, 衝鋒衣, 山系女神, 保暖

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