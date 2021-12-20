日本人把「烤地瓜」、「鯛魚燒」變成酒！加熱牛奶就跟剛出爐一樣美味

編輯／Emily 圖／翻攝自meirishurui.com

日本常常推出奇怪口味的飲料，像先前的雞蛋糕汽水、泡麵氣泡飲…都讓人大吃一驚。日本近期又出現了兩款神奇的酒，居然是「鯛魚燒」、「烤地瓜」口味，難以聯想的組合，讓人超好奇喝起來是什麼味道，據說加入熱牛奶，會品嚐到鯛魚燒、烤地瓜剛出爐的感覺，在冷冷的冬天來一杯幸福感滿滿。

喝膩了普通的酒，可以看看日本明利酒類株式會社推出的「微醺鯛魚燒利口酒」，他們將鯛魚燒麵團與優質紅豆沙風味融入酒精之中，讓你喝下去馬上想到鯛魚燒。除了直接飲用，也可以加入熱牛奶，調製成奶酒，喝起來就像剛出爐的鯛魚燒，淋在香草冰淇淋上也很搭，能品嚐到濃郁的甜味。

除了鯛魚燒口味，還有一款「微醺烤地瓜利口酒」，將茨城縣產的紅薯與蜂蜜融入酒精之中，喝起來能感受到地瓜的香甜與滑順。同樣能搭配熱牛奶一起飲用，以牛奶和酒以3：1的黃金比例調製，就像吃到熱騰騰的烤地瓜一樣美味，也能淋在香草冰淇淋、煎餅上，變成誘人甜點。

不只日本，飲酒文化盛行的韓國，也推出過巧克力燒酒、薄荷巧克力燒酒等神奇口味，有一款「栗子馬格利酒」也洗版IG，將韓國人熟悉的一款栗子口味冰品，結合具傳統風味的馬格利米酒，創造出特殊風味，喝下去真的能感受到栗子特有的甜，就像吃到那款冰品一樣美味。

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。

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