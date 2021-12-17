看圖心測！從視線看出「這一年來你最深的體悟」　蝴蝶、月亮各有意義

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雖然2021年大半時間因疫情的關係，彷彿停滯不前，但我們反而是經歷了一場不曾體驗過的挑戰吧？趁著年底的時刻，一起來整理思緒，想想看這一年有什麼重要的收穫？最近網上就有一項「看圖心測」，從一幅義大利藝術家SHOUT的作品中，直覺選出最吸引你的主體，將能看出「這一年來你最深的體悟」。

由於圖中蝴蝶位於正中央，比較容易被看到，所以此測驗並不是「第一眼」看到的主體為答案，而是選出最吸引你的主體：

▲看圖心理測驗，看出「這一年來你最深的體悟」。（圖／翻攝自dutchuncle）



Ａ：蝴蝶、Ｂ：月亮、Ｃ：車子、Ｄ：房子、Ｅ：人

【解析】

【解析】

【解析】

Ａ：蝴蝶

覺得蝴蝶最讓你想仔細觀察的人，這一年下來對你來說最深的體悟是「獨處」，過去你曾覺得生活就是要熱熱鬧鬧，喜歡一天到晚跟朋友瞎混，但是今年你才真正體會一個人的時光，發現與自己相處其實比想像中開心，也發現自己似乎成熟不少。

Ｂ：月亮

視線忍不住盯著月亮、星空看的人，這一年下來對你來說最深的體悟是「遺憾」，這一年當中你可能經歷一段重要關係的改變，曾經讓你覺得習慣、堅固的關係，忽然之間就變調了，不論是何種情感都讓你感覺不免遺憾，但你也懂了一項體悟，那就是很多事情是強求不來的，有時候選擇放手才可能迎來幸福。

Ｃ：車子

看著右下角小車車的你，這一年下來對你來說最深的體悟是「把握當下」，在這一年你可能錯過了一些機會，讓你十分後悔，所以你開始體會到把握當下的重要性，往後你將更珍惜此刻所擁有，並且了解到與其處處和別人比較，不如提醒自己應更加知足，不足的地方則該透過充實自己來達成。

Ｄ：房子

看到右下角這棟大房子的人，這一年下來對你來說最深的體悟是「放眼未來」，總是及時行樂的你，雖然生活過得開心，但你開始有了危機意識，感受到不能再這樣放任自己，因為你發現，如果想朝夢想前進，就必須打破現況，必須經過深思熟慮來計劃未來。

Ｅ：人

右下角房子前站著一個人影，其實並不明顯，但如果你發現了他，那表示這一年下來對你來說最深的體悟是「健康」的重要性，可能在這一年裡你或你身邊的人身體出了些狀況，讓你總是天天活在焦慮中，所以從今以後你不會再隨便對待自己的身體，一切以健康為重，留得青山在，不怕沒柴燒。

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