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靠168減肥必知！營養師曝「斷食法」6大注意事項：睡眠可能變差

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▲▼營養師曝斷食法6關鍵。（圖／翻攝ＩＧ）

▲想靠斷食法控制體重，營養師提醒6件事要注意。（圖／翻攝IG@kkmmmkk）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

被許多明星、名人愛用而爆紅的「168間歇性斷食」，可說是近年來最知名、也最多人嘗試的減肥方式，連帶著讓其他衍伸的1410、52斷食法等各種斷食法跟著流行。而知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就提醒，執行斷食法時需要注意6大關鍵，才能有效地健康瘦身。

▲▼營養師曝斷食法6關鍵。（圖／翻攝unsplash,pexels）

而常見的斷食法有以下3種，可依個人生活型態或習慣，挑選適合自己的來執行。

＃整日斷食法

一天正常吃、一天斷食日交錯進行，斷食日的熱量攝取限制在500大卡。

＃隔日斷食法

隔一到兩日再實施斷食，像是「52斷食法」為代表，一週七天中斷食兩天，且斷食日熱量攝取限制在500大卡。

＃每日斷食法

像是最出名的168斷食法、1410或204斷食法都是每日執行的斷食法，以168斷食法為例，一天24小時中斷食16個小時，在8小時進食時間內分配該日三餐。

▲▼營養師曝斷食法6關鍵。（圖／翻攝unsplash,pexels）

蕭瑋霖提醒，斷食不等於絕食，在可以吃東西的期間內，要攝取充足營養素，且執行斷食法時，要注意以下6個關鍵。

1.進食期間要均衡飲食。

2.斷食期間只能喝無熱量飲品。

3.睡眠品質可能變差，作息要更注意。

▲▼營養師曝斷食法6關鍵。（圖／翻攝unsplash,pexels）

4.重量訓練＋充足蛋白質攝取，避免肌肉流失。

5.若有暈眩，可能是低血鈉，可含一點鹽巴。

6.有代謝相關疾病或是對自身狀況不了解的人，不要輕易嘗試，最好是經過營養師或醫師確認後再執行。

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 斷食, 輕斷食, 間歇性斷食, 168斷食, 52斷食, 關鍵, 注意事項, 營養師

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