fb ig video ETtoday search mobile

「鬼滅之刃皮夾」角色金扣質感爆表！音柱款掛上吊飾果然超華麗

>

編輯／Emily　圖／翻攝自p-bandai.jp、samantha.co.jp

《鬼滅之刃》動畫第二季「遊郭篇」熱播中，日本Bandai公司也推出超多相關周邊。這次有一款「鬼滅之刃皮夾」質感爆表，不同於平常融入角色服裝花紋的款式，它是素色設計，中間的金屬裝飾才是角色的象徵圖案。除了炭治郎、禰豆子等主要角色，還有第二季開始活躍的「音柱款」，如果對用動漫周邊感到害羞，這個低調唯美的設計最適合你。

「鬼滅之刃皮夾」走低調質感路線，但仍然巧妙的結合角色特色，外層選用角色代表色，做成簡約素面設計，中間綴有小小的金屬裝飾，每一款圖案是角色象徵物。像炭治郎款就是黑色配狐狸面具、禰豆子款是粉紅配竹筒、善逸款是黃色配啾太郎、伊之柱款是淺藍配野豬頭套、富岡義勇款是深藍配方塊圖案，打開來內襯還有繽紛印花，讓人超驚喜。

▲鬼滅之刃皮夾。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲鬼滅之刃皮夾。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

這系列除了短夾，還有推出長夾、票卡夾、名片盒、鑰匙包，整組一起用超級可愛。

▲鬼滅之刃皮夾。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲鬼滅之刃皮夾。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

除了基本五款，還有「炎柱」煉獄杏壽郎和「蟲柱」胡蝶忍造型，「炎柱款」是優雅的酒紅色，中間有火焰圖案，拉鍊部分也多了裝飾。「蟲柱款」是紫色皮革搭配蝴蝶裝飾，拉鍊則有紫藤花。最新一款則是第二季重要角色「音柱」宇髓天元款，以深藍皮革搭配他的日輪刀鍔圖案，拉鍊上的吊飾就是他頭上的飾品。

▲鬼滅之刃皮夾。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲鬼滅之刃皮夾。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲鬼滅之刃皮夾。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

另外，經常與卡通人物聯名的日本包包品牌Samantha Thavasa，也有幾款與迪士尼主角米奇、米妮聯名的錢包、皮夾。「米妮皮夾」整個是鮮艷的粉紅色，中間有金色米奇、米妮愛心裝飾，背後還藏了可愛圖案，除了長、短夾，還有米奇、米妮一起駕車的收納包和吊飾。

▲鬼滅之刃皮夾。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲鬼滅之刃皮夾。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

▲鬼滅之刃皮夾。（圖／翻攝自p-bandai.jp）

►《鬼滅》「伊之助短褲」圖案太狂！轉到背面想大喊：豬突猛進

►《鬼滅》「炎柱」性感內衣也太辣！粉嫩「香奈乎款」融化男友

關鍵字：

鬼滅之刃, 皮夾, 錢包, 票卡夾

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

安海瑟薇變「人間香奈兒」黑白禮服超仙！　網認證：瘦回巔峰狀態

安海瑟薇變「人間香奈兒」黑白禮服超仙！　網認證：瘦回巔峰狀態

能把男生吃得死死的3大星座女！Top 1聰明又有小心機，很會抓住人心

能把男生吃得死死的3大星座女！Top 1聰明又有小心機，很會抓住人心

12星座如何選擇自己的伴侶？風象星座最重感覺跟磁場是否吻合

12星座如何選擇自己的伴侶？風象星座最重感覺跟磁場是否吻合

落髮人必看！頭髮最愛的「7款水果」，秀髮變健康 TWICE智效辣露「絕對領域」快曝光　Momo包緊緊靠「驚人長腿」對尬 日本心理測驗「從水坑反射看到什麼？」原來你內心擔憂源自於此 2021年底12星座金句與運勢！金牛感情運超旺、雙魚好好對待身邊的人 皮膚科醫師：眼霜少塗「一部位」，小心老得比別人快 營養師曝「4種肥肚」成因和改善法！鮪魚肚、壓力肚重點不一樣 許富凱看秀初體驗認了「願嘗試女裝」　曾砸百萬治裝不手軟

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面