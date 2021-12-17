「鬼滅之刃皮夾」角色金扣質感爆表！音柱款掛上吊飾果然超華麗

編輯／Emily 圖／翻攝自p-bandai.jp、samantha.co.jp

《鬼滅之刃》動畫第二季「遊郭篇」熱播中，日本Bandai公司也推出超多相關周邊。這次有一款「鬼滅之刃皮夾」質感爆表，不同於平常融入角色服裝花紋的款式，它是素色設計，中間的金屬裝飾才是角色的象徵圖案。除了炭治郎、禰豆子等主要角色，還有第二季開始活躍的「音柱款」，如果對用動漫周邊感到害羞，這個低調唯美的設計最適合你。

「鬼滅之刃皮夾」走低調質感路線，但仍然巧妙的結合角色特色，外層選用角色代表色，做成簡約素面設計，中間綴有小小的金屬裝飾，每一款圖案是角色象徵物。像炭治郎款就是黑色配狐狸面具、禰豆子款是粉紅配竹筒、善逸款是黃色配啾太郎、伊之柱款是淺藍配野豬頭套、富岡義勇款是深藍配方塊圖案，打開來內襯還有繽紛印花，讓人超驚喜。

這系列除了短夾，還有推出長夾、票卡夾、名片盒、鑰匙包，整組一起用超級可愛。

除了基本五款，還有「炎柱」煉獄杏壽郎和「蟲柱」胡蝶忍造型，「炎柱款」是優雅的酒紅色，中間有火焰圖案，拉鍊部分也多了裝飾。「蟲柱款」是紫色皮革搭配蝴蝶裝飾，拉鍊則有紫藤花。最新一款則是第二季重要角色「音柱」宇髓天元款，以深藍皮革搭配他的日輪刀鍔圖案，拉鍊上的吊飾就是他頭上的飾品。

另外，經常與卡通人物聯名的日本包包品牌Samantha Thavasa，也有幾款與迪士尼主角米奇、米妮聯名的錢包、皮夾。「米妮皮夾」整個是鮮艷的粉紅色，中間有金色米奇、米妮愛心裝飾，背後還藏了可愛圖案，除了長、短夾，還有米奇、米妮一起駕車的收納包和吊飾。

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