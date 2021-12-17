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睡前用3款熱飲取代宵夜　助眠還可幫助燃脂

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▲飲料,飲品。（圖／unsplash）

▲睡前不妨用幾種飲品代替宵夜，幫助睡眠更健康。（圖／unsplash，以下同）

編輯／借借

許多人的觀念是，在睡前最好減少喝飲料，因為咖啡因與糖分，很可能會干擾睡眠，但有些營養透過飲品，其實會有幫助穩定血糖、燃燒脂肪的效果，如果你容易在晚上飢餓想吃宵夜，建議可以在睡前1、2小時，用這些飲品來協助健康跟瘦身，小杯量即可。

▲熱可可,熱飲,冬天,寒冷,溫暖,飲品。（圖／pixabay）

葡萄汁
若真的很想在睡前喝果汁，就選擇葡萄汁吧，但切記不是市售那種葡萄調味的香料飲品，而是100%的葡萄果汁，有研究表明喝下葡萄汁後所分泌的胰島素，有助於調節身體的晝夜規律，而葡萄汁內含的抗氧化劑「白藜蘆醇」，可將儲存能量的白色脂肪轉化成燃燒卡路里的棕色脂肪，但要注意分量不要過多，以及不要天天飲用。

▲飲料,飲品。（圖／unsplash）

▲小杯葡萄原汁，好處多多。

熱洋甘菊茶
洋甘菊有助於放鬆你的神經，讓你睡得更好，就像是一種天然的鎮定劑，其成份也能幫助改善血糖，但請單純飲用洋甘菊成份的茶飲，不要再參雜其他的複方茶，因為許多茶類都有咖啡因的成份。

▲飲料,飲品。（圖／unsplash）

▲洋甘菊能幫助放鬆神經。

牛奶
牛奶內含的酪蛋白，身體是會緩慢消化的，所以在睡前喝一杯牛奶，冰熱不拘，都能有助於在睡眠中建立肌肉，增加新陳代謝，而且牛奶也有色氨酸和鈣，幫助你睡得更好，隔天起床自然也就更有精神。

▲飲料,飲品。（圖／unsplash）

▲牛奶也能助眠。

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關鍵字：

宵夜, 低熱量, 減肥, 助眠

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