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有「公主病」的女生更易成功？韓國年輕人用「公主學習法」提升效率

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編輯／JJ　圖／翻攝自IG

最近在韓國年輕人之間風行一種「公主學習法」，不是要你像被寵壞的公主一樣嬌生慣養，而是要把自己當作高貴的公主，如皇室成員般必須時刻保持儀態，並潛心學習，如此一來不管是上班、上課都能更專注，做事效率也能有效提升，以下就來看看這個「公主學習法」該怎麼做？

▲公主學習法。（圖／翻攝自IG）

簡單來說「公主學習法」並不能實質上提升技能，但是透過心態的轉換，能讓平時被手機綁架的習慣改掉，進而大大提升專注力與效率。

＃穿上時髦好看的服裝、打理儀容

就像各國的皇室一直以來都很注重儀容，現代英國的凱特王子妃便是最佳例子，將自己當作一國公主打理外表，開始做事前先花點時間化個淡妝，整理頭髮，並噴上一點香水、戴上喜歡的飾品，得體即可、不過度浮誇。

▲公主學習法。（圖／翻攝自IG）

＃一舉一動保持優雅、整齊

光是儀容得體不夠，可不能一動就破功，不要像餓鬼一樣大吃、整天翹個二郎腿、像沒有脊椎一樣攤在座位上，吃飯、寫字、坐姿⋯⋯全都盡量保持優雅，並且讓工作環境保持整齊，如此一來整個人就不會那麼懶散，也能幫助你做事更清晰有條理。

▲公主學習法。（圖／翻攝自IG）

＃開會、上課當作在聽臣子稟報

身為一國皇室成員，自然要處理許多國家大事，若是在開會、上課時，把內容都當作國家大事聽取，感覺就會更專注的多，因為每一件事都必須要經過審慎考量才行。

▲公主學習法。（圖／翻攝自IG）

＃網友實測有用嗎？

嘗試「公主學習法」能否有效最主要還是取決於個人的決心，不過許多網友都表示真的有效，因為心態上的改變，變得更專注於自身，而少了與人比較的無謂的想法，做事時注意力也確實有提升，想像自己是公主必須好好處理「國家大事」，便不那麼容易分心，做事更易成功。就有人分享，甚至因此改善了長期不良的坐姿呢。

關鍵字：

公主病, 公主學習法

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