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少女時代可甜可辣　潤娥少不了爆閃配件秀女神氣場

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▲▼少女時代 。（圖／翻攝少女時代臉書）

▲南韓女團少女時代回歸，首波形象照是節慶派對造型的華麗範本。（圖／翻攝Girls' Generation臉書）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女團「少女時代」驚喜回歸，日前SM娛樂官方無預警釋出一系列由成員太妍、潤娥、俞利、Sunny與孝淵組成的小分隊「OH! GG」全新形象照，5人華麗的穿搭恰好為近期節慶穿搭作完美示範，她們各個可甜可辣，不是露小蠻腰就是秀長腿，還有不可少的是閃亮亮的首飾，施華洛世奇（Swarovski）大膽前衛的 Collection I系列設計正是首選。

▲▼少女時代 。（圖／翻攝少女時代臉書）

▲穿黑色露肚裙裝的潤娥，佩戴華麗頸鍊與施華洛世奇手鍊。（圖／翻攝Girls' Generation臉書）

▲▼ Swarovski,APM MONACO 。（圖／公關照）

▲潤娥戴的施華洛世奇Millenia手鍊，16,900元。（圖／施華洛世奇提供）

身穿黑色露肚裙裝的潤娥，除了佩戴華麗的頸鍊，同時搭配施華洛世奇Millenia手鍊更添耀眼；同樣穿露肚裝的太妍則化身為粉紅芭比，戴上粉色的Lucent Cocktail大戒指呼應甜美風格套裝；若偏愛俐落風格的派對裝扮，可參考Sunny一身中性的白色西裝，但別忘了學她在食指戴上施華洛世奇懸浮感的Harmonia戒指，更能聚焦。

▲▼少女時代 。（圖／翻攝少女時代臉書）

▲太妍以粉色套裝搭配施華洛世奇粉色大戒指。（圖／翻攝Girls' Generation臉書）

▲▼ Swarovski,APM MONACO 。（圖／公關照）

▲太妍搭配的施華洛世奇Lucent Cocktail 戒指，11,900元。（圖／施華洛世奇提供）

▲▼少女時代 。（圖／翻攝少女時代臉書）
▲Sunny以中性白西裝入鏡，修長美腿吸引目光。（圖／翻攝Girls' Generation臉書）

▲▼ Swarovski,APM MONACO 。（圖／公關照）

▲Sunny戴的施華洛世奇Harmonia戒指，8,490元。（圖／施華洛世奇提供）

能彰顯個性的首飾確實重要，摩納哥品牌APM MONACO於聖誕節前夕推出一系列大件且閃耀的Noël新品，款式包括長達11公分的葉形長耳環、葉形手環、花型首飾等，因此即便是一身簡潔的黑裝，戴上APM MONACO新作也能迅速吸睛，成功當派對女王。

▲▼ Swarovski,APM MONACO 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴APM MONACO Noël系列耳環23,700元，手環24,900元，項鍊20,000元。（圖／APM Monaco提供）

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關鍵字：

少女時代, 太妍, 潤娥, Sunny, Swarovski, 施華洛世奇, APM MONACO

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