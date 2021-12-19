星・變美／55歲「最美小龍女」自曝保養秘訣！秋冬必做「3秒保濕法」

▲「最美小龍女」李若彤體態、肌膚狀態都超好，被粉絲大讚根本不老傳奇。。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝李若彤小紅書、微博

不少女星保養得宜，一個比一個凍齡，但要說「越活越年輕」就不能不提到被封為「最美小龍女」的香港女星李若彤。今年55歲的她，從緊實身材到肌膚外貌都堪比年輕女星，被網友狂讚「吃了防腐劑」、「姑姑永遠這麼美！」近日她就針對粉絲狂問的秋冬保養分享自己的秘訣，不僅有「3秒保濕」，還有唇部急救大法，每一條都很實用。

＃3秒保濕法



秋冬天氣寒冷又乾燥，李若彤提醒別再「減法保養」了，護膚品不能減，而是要加！像她一年四季都會擦乳霜，尤其秋冬更要注意保養品是否夠滋潤、夠保濕之外，她更有一招「3秒保濕法」，洗完臉之後，一定要在3秒內要立刻擦上化妝水或保養品，防止肌膚乾燥。

＃護唇膏不離身



寒冷的秋冬，嘴唇也比較乾燥，容易起皮乾裂，她每天都會在隨身口袋裡放一個潤唇膏，經常拿出來塗，尤其晚上睡覺前更要塗厚厚一層護唇品，趁夜晚好好滋潤嘴唇。此外，她也會自製天然磨砂膏，用橄欖油加砂糖來按摩嘴唇，幫助去除死皮。

＃唇部急救面膜法



雖然經常使用護唇膏，但她秋冬時也容易嘴唇乾燥，且因為工作又需要頻繁塗唇膏唇彩，有時唇上有唇紋、死皮，她就會用化妝師教她的唇部急救法。首先準備護唇產品或凡士林、保鮮膜和熱毛巾，用棉花棒取多一點的唇膜或凡士林，在唇上敷厚厚一層，越厚越好，塗好之後剪一小塊保鮮膜蓋住唇部，再將溫熱的毛巾摀蓋在唇上，熱敷個10分鐘，讓唇部的死皮慢慢軟化。

10分鐘後取下毛巾和保鮮膜，用棉花棒輕柔打圈，把軟化的死皮慢慢地搓揉下來，等死皮都清除後，可以再用熱毛巾覆蓋唇部，幫助唇上剩餘的凡士林再被吸收，這樣就能簡單又輕柔的去除唇部死皮，嘴巴也會瞬間變得很滋潤。這招急救法，可以在睡覺前作，也可以在唇部狀況很糟、脫皮，需要急救的時候隨時做，很快就能恢復水潤嘟嘟唇。

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