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貝克漢穿聖誕醜毛衣向老婆示愛　耍帥改戴16萬帝舵表

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▲▼ 貝克漢 。（圖／公關照）

▲貝克漢代言帝舵表，帥氣造型拍攝形象照。（圖／帝舵表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

大衛貝克漢（David Beckham）近日為代言的瑞士名錶帝舵表（Tudor）拍攝全新形象廣告，場景拉回倫敦，畫面不斷交錯熱情逐夢的青澀少年以及現在的貝克漢模樣，訴說他從小如品牌精神一般勇於超越，進而締造足球界傳奇，帥氣露一手165,000元的Black Bay Chrono腕錶。

▲▼ 貝克漢 。（圖／公關照）▲▼ 貝克漢 。（圖／公關照）

▲貝克漢在新廣告中佩戴帝舵Black Bay Chrono腕錶，165,000元。

拍帝舵表廣告時，貝克漢無論是毛衣或短袖白T恤造型，都講究時尚有型，但私下其實他不介意搞笑扮醜，近日就套上老婆維多利亞貝克漢年輕時所屬女團辣妹合唱團（The Spice Girls）周邊商品官網販售的藍色聖誕醜毛衣，上面有白色雪花裝飾，以及「SPICEWORLD」字樣圍繞著地球圖案，定價約2,100元。

▲▼ 貝克漢 。（圖／公關照）

▲貝克漢是老婆維多利亞的忠實粉絲，穿上辣妹合唱團的聖誕毛衣支持。（圖／翻攝davidbeckham IG）

貝克漢分享聖誕醜毛衣照，同時寫著「是的！我是辣妹合唱團和維多利亞的粉絲」，另類放閃，讓老婆維多利亞開心在旁邊比出V字手勢，辣妹合唱團成員之一的艾瑪（Emma Bunton）也忍不住稱讚「史上最棒的聖誕毛衣」。

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關鍵字：

貝克漢, TUDOR, 帝舵表, 辣妹合唱團

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