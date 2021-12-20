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日本2022年度代表色是「珊瑚橘Jolly Coral」　4款同色絕美唇膏搶先收入

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編輯／Beverly　圖／翻攝自IG@jafca_official

國際色彩權威機構PANTONE，日前揭曉2022年度代表色「Very Peri長春花藍」，融合象徵忠實恆久的藍色與活力興奮的紅色，近期日本流行色協會JAFCA也公布「珊瑚橘Jolly Coral」為日本年度代表色，背後意義象徵光明、希望、撫慰人心……等意象。

2021年的JAFCA年度代表色為「灰白色」，選用如白紙般的純淨色系，撫慰大眾心靈，象徵因疫情而停滯的日常生活，可以歸零並在調整後重新出發。為了迎接重整後的新生活，2022年JAFCA精心挑選了全新顏色，以柔和淡雅的「珊瑚橘Jolly Coral」做為代表色，期許新的一年能夠如珊瑚般充滿活力、希望與光明，並抱持好奇心迎接各種挑戰，為生活帶來正向氣息！

▲2022年日本「JAFCA色」。（圖／翻攝自IG@jafca_official）

▲2021與2022 JAFCA代表色對比。

JAFCA官方IG為「珊瑚橘Jolly Coral」描述寫道：「當我們走過2020年和2021年漫長而黑暗的隧道時，螢光、明亮、充滿活力的珊瑚會為我們指引方向，並撫慰我們的身心，帶來光明新希望。」

▲2022年日本「JAFCA色」。（圖／翻攝自IG@jafca_official）

▲珊瑚橘小花顏色柔和優雅，能夠鎮定人心。（圖／翻攝自小紅書@Monroe夢鹿）

雖然今年世界各國仍受疫情打擊，但隨著時間推演，人們漸漸在疫情影響下，找到生活平衡點，期許象徵活力希望的「珊瑚橘Jolly Coral」能為2022年帶來一道光明曙光。為了美美的迎接2022年到來，珊瑚橘彩妝絕對必收！

YSL

▲2022年日本「JAFCA色」。（圖／翻攝自IG@jafca_official）

▲情挑誘光水唇膏＃14。（圖／翻攝自YSL官網）

香奈兒

▲2022年日本「JAFCA色」。（圖／翻攝自IG@jafca_official）

▲晶亮水唇膏＃90。（圖／翻攝自香奈兒官網）

Dior

▲2022年日本「JAFCA色」。（圖／翻攝自IG@jafca_official）

▲癮誘粉漾潤唇膏＃025。（圖／翻攝自Dior官網）

植村秀

▲2022年日本「JAFCA色」。（圖／翻攝自IG@jafca_official）

▲無色限粉霧保濕唇膏＃CR342。（圖／翻攝自植村秀官網）

▶2022「PANTONE色」出爐！　「Very Peri長春花藍」背後有意義

▶「長春花藍」讓2022有新氣象！皺褶包、愛心墜燈10款質感好物先預訂了

關鍵字：

珊瑚橘, 代表色, 長春花蘭, PANTONE, JAFCA, 2022

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