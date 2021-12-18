fb ig video ETtoday search mobile

蔡詩芸破尺度辣曬翹臀！　低溫照穿「連身泳裝」S曲線太逼人

>

記者鮑璿安／台北報導

歌手蔡詩芸與王陽明結婚6年生下一女，她近期出鏡美國加州泳裝品牌WET形象照，大方展現自信豐腴身材，一連演繹最新連身泳裝、長袖泳裝等單品，輕鬆融入日常穿搭。此外，亞洲泳裝品牌WAVE SHINE先前也曾請到女星莫允雯擔任宣傳大使，傳遞女性能量。

隨著泳裝生活化的趨勢，蔡詩芸親自示範如何將泳裝注入日常搭配，像是ISSA連身泳衣以塞舌爾島為靈感發現，呈現出優雅叛逆剪裁，蔡詩芸駕馭前開深V一件式泳裝，轉至背面大曬火辣線條，連美臀也超有電力；另也可搭配牛仔褲傳遞日常氛圍。

▲▼蔡詩芸 。（圖／翻攝自IG）

▲▼蔡詩芸 。（圖／翻攝自IG）

▲蔡詩芸演繹ELIANA 長袖連身泳裝；MORGAN TOP平口上衣。（圖／翻攝自IG）

而今年大熱的動物紋線條，則是注入ELIANA 長袖連身泳裝，搭配具有光澤柔軟的面料，使用可調節式綁帶、高腰收合布料等剪裁彰顯身材優勢，蔡詩芸以皮裙搭配，同樣帥氣又幹練。若是不愛一件式搭配，蔡詩芸以MORGAN TOP平口上衣充當內搭，藤製前扣心機細節增添火辣氣息，同樣是經典造型。

▲莫允雯 。（圖／品牌提供）

▲亞洲泳裝品牌WAVE SHINE先前也曾請到女星莫允雯擔任宣傳大使 。（圖／品牌提供）

亞洲泳裝品牌WAVE SHINE先前也曾請到女星莫允雯擔任宣傳大使，將中世紀宮廷風格結合現代時尚，面料上採用獨特的立體圓點肌理設計，豐富整體視覺層次，更加入可拆除的甜美蓬袖設計，莫允雯於形象照中也示範比基尼穿搭，搭配黑色蓬裙與絲巾等經典時尚單品。

關鍵字：

蔡詩芸, 王陽明, WET

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

看圖心測！從視線看出「這一年來你最深的體悟」　蝴蝶、月亮各有意義

看圖心測！從視線看出「這一年來你最深的體悟」　蝴蝶、月亮各有意義

12星座如何選擇自己的伴侶？風象星座最重感覺跟磁場是否吻合

12星座如何選擇自己的伴侶？風象星座最重感覺跟磁場是否吻合

安海瑟薇變「人間香奈兒」黑白禮服超仙！　網認證：瘦回巔峰狀態

安海瑟薇變「人間香奈兒」黑白禮服超仙！　網認證：瘦回巔峰狀態

TWICE智效辣露「絕對領域」快曝光　Momo包緊緊靠「驚人長腿」對尬 2022最新流行3款捲髮造型！「蝴蝶燙」柔美女神感爆棚又好整理 落髮人必看！頭髮最愛的「7款水果」，秀髮變健康 蔡詩芸破尺度辣曬翹臀！　低溫照穿「連身泳裝」S曲線太逼人 星巴克「小熊餅乾拿鐵」洗版IG！融進鮮奶油泡泡莫名療癒 「鬼滅之刃皮夾」角色金扣質感爆表！音柱款掛上吊飾果然超華麗 能把男生吃得死死的3大星座女！Top 1聰明又有小心機，很會抓住人心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面