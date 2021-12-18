蔡詩芸破尺度辣曬翹臀！　低溫照穿「連身泳裝」S曲線太逼人

記者鮑璿安／台北報導

歌手蔡詩芸與王陽明結婚6年生下一女，她近期出鏡美國加州泳裝品牌WET形象照，大方展現自信豐腴身材，一連演繹最新連身泳裝、長袖泳裝等單品，輕鬆融入日常穿搭。此外，亞洲泳裝品牌WAVE SHINE先前也曾請到女星莫允雯擔任宣傳大使，傳遞女性能量。

隨著泳裝生活化的趨勢，蔡詩芸親自示範如何將泳裝注入日常搭配，像是ISSA連身泳衣以塞舌爾島為靈感發現，呈現出優雅叛逆剪裁，蔡詩芸駕馭前開深V一件式泳裝，轉至背面大曬火辣線條，連美臀也超有電力；另也可搭配牛仔褲傳遞日常氛圍。

▲蔡詩芸演繹ELIANA 長袖連身泳裝；MORGAN TOP平口上衣。（圖／翻攝自IG）



而今年大熱的動物紋線條，則是注入ELIANA 長袖連身泳裝，搭配具有光澤柔軟的面料，使用可調節式綁帶、高腰收合布料等剪裁彰顯身材優勢，蔡詩芸以皮裙搭配，同樣帥氣又幹練。若是不愛一件式搭配，蔡詩芸以MORGAN TOP平口上衣充當內搭，藤製前扣心機細節增添火辣氣息，同樣是經典造型。

▲亞洲泳裝品牌WAVE SHINE先前也曾請到女星莫允雯擔任宣傳大使 。（圖／品牌提供）

亞洲泳裝品牌WAVE SHINE先前也曾請到女星莫允雯擔任宣傳大使，將中世紀宮廷風格結合現代時尚，面料上採用獨特的立體圓點肌理設計，豐富整體視覺層次，更加入可拆除的甜美蓬袖設計，莫允雯於形象照中也示範比基尼穿搭，搭配黑色蓬裙與絲巾等經典時尚單品。