名牌「幸運珠寶」出列！梵克雅寶星座項鍊好細膩、DIOR星星藏寓意

▲梵克雅寶Zodiaque Piscium玫瑰金鑲方鈉石雙魚座長項鍊，630,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

新年來臨祈求平安與好運，一件具美好寓意的幸運珠寶，不僅乘載著祝福，也是每日穿搭的亮點，珠寶品牌喜愛以徽章造型呈現幸運設計，可以從梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）的12星座項鍊找到專屬設計，亦可由DIOR覓得幸運徽章珠寶，還有De Beers的Talisman幸運符珠寶，將好運隨身戴在身邊。

▲梵克雅寶Zodiaque Leonis玫瑰金鑲紅碧玉獅子座長項鍊，630,000元。





▲梵克雅寶Zodiaque Virginis 18K金處女座圓墜，108,600元。

專屬星座

梵克雅寶從你我喜愛談論的星座為靈感，創作兩套12星座項鍊，一款發想自1950年代的星座金幣吊墜，運用黃K金鑄造直徑21毫米的新尺寸圓墜，兩面飾以精緻浮雕，分別描繪星座的形象、對應日期和符號；另一華麗版本源自1970年代的彩色吊墜，以彩色寶石襯托金雕的星座圖案，例如水象星座採用藍石英、方鈉石，火象星座的獅子座以紅碧玉為背景，猶如個人專屬的幸運徽章。

▲DIOR Rose des Vents羅盤玫瑰黃K金珍珠母貝鑽石長項鍊（左）235,000元，羅盤玫瑰黃K金與白色珍珠母貝戒指116,000元。（圖／DIOR提供）



幸運徽章

DIOR Rose des Vents系列珠寶演繹Dior先生的幸運星設計，以羅盤玫瑰造型創作出八芒星圖案，小巧徽章設計深受青睞，作為日常幸運物再適合不過。品牌陸續推出不同寶石作品，新款為搭配珍珠母貝與鑽石的羅盤玫瑰圓章黃K金長項鍊，兩面皆可佩戴，另有戒指可搭配成套。

▲De Beers Talisman 18K白金鑽石原石吊飾手鍊，123,000元。（圖／De Beers提供）



好運鑽石

Talisman是護身符之意，古時人們將鑽石原石視為力量的象徵，De Beers於是以鑽石原石為主角，輔以獨特的鑿點金工鑲嵌工藝，創作別具個性的Talisman系列珠寶，陸續推出容易搭配的18K玫瑰金、黃金、白金吊飾項鍊、吊飾手鍊及圈形耳環，垂墜設計更顯活潑。