身體懶洋洋是「濕氣」在作祟　告別體內濕氣4方法立刻學

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你是否時常感到疲倦想睡、身體沉重而犯懶呢？有時候其實是身體的濕氣太重，而造成濕性體質，而讓你感到懶洋洋不想動，想恢復輕盈狀態只要改善生活習慣，並將體內濕氣去除即可，以下4招「排濕」大法，一起看看吧。

▲身體犯懶與體內濕氣有關。（圖／翻攝自小紅書@Airts生活家）

若想知道自己究竟是不是屬於濕性體質，可自行檢視生活習慣，身體濕氣重會出現：水腫、皮膚容易出油、昏沉想睡、糞便鬆散、舌苔豐厚、贅肉多等症狀，而環境與生活作息都可能養成濕性體質，例如：居住環境不通風、流汗洗頭沒有立即吹乾、常淋雨、活動度低、愛吃生冷食物、甜食、炸物及飲品等等，都會加重體內濕氣。

▲諸多外在生活因素會導致體內濕氣重，如淋雨、吃冰品等。（圖／翻攝自小紅書@夢潔是大巨人，Chris克利周）

除了外在因素之外，濕氣也可能由裡而生，負責代謝水液的脾臟若是功能不足，會將多餘的水氣與廢物堆積在人體內，阻礙身體循環，久而久之就形成體內濕氣。體內濕氣重除了造成身體沉重之外，還會有：腰痠背痛、容易拉肚子、睡不好、病多且反覆發作，難以痊癒的情況發生，因此想要改善濕性體質，還給自己一個輕盈體態，就必須使用「排濕」大法。

飲食調整

少吃甜食、冰品、炸物等容易破壞脾胃功能的食物，且可以多吃薏仁、紅豆、綠豆、四神湯等幫助身體清熱、解毒、排濕氣的食材；且瓜類加入薑絲煮湯，對排除濕氣也有加分效果，因此天冷時，不妨來一碗絲瓜薑湯暖暖胃吧。

流汗

久坐不動就會堆積水氣在體內，想要去除濕氣流汗是最天然的不二法門，除了跑步、健走、游泳等運動之外，還可以泡澡、使用蒸氣室改善體內循環，加速排除體內濕氣。

▲可以飲食、運動、泡湯調節體內循環，排除濕氣。（圖／翻攝自小紅書，@迷戀養身的中年少女@米米子妹er）

刮痧、按摩

按摩能夠消除水腫想必大家都知道，可於洗好澡後按摩腿部肌肉，放鬆操勞一整天的壓力；但想要更深層的放鬆肌肉，就需靠刮痧了，刮痧時會感覺到顆粒狀的觸覺，大約刮10-20下之後，顆粒感就會消失並感到比較放鬆，且刮痧一定要避開骨頭，避免把自己弄受傷。

除濕機防霉

台灣屬於海島型氣候，溫暖潮濕的環境使屋內容易增生黴菌和塵蟎，造成我們過敏，且加劇體內濕氣，因此家中絕對必備一台除濕機，並將除濕機濕度設定保持在50％以下，能有效打造乾燥舒適的生活空間，改善你的濕性體質。

▲除了刮痧按摩外，生活環境不潮濕，也能改善身體循環。（圖／翻攝自小紅書@是胡毛毛呀！，@活珠子）

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