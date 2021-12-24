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5款「綁髮造型」快速完成！手殘族輕鬆上手，約會秒出門

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文／LOOKin　

每天都想多睡個幾分鐘，又不想要頭髮亂糟糟，過難的綁髮造型又學不來？別擔心，小編幫大家整理5款超簡易的綁髮造型，通通快速就能完成，讓妳早上起床不再慌張，快速擁有漂亮的完美造型。

▲綁髮。（圖／lookin提供）

▲款超簡易的綁髮造型（圖／翻攝自IG@gooo_toooo）

超簡單低馬尾綁髮

首先要介紹的是只要一條橡皮筋或是漂亮髮圈，就能完成的低馬尾造型，早上只要隨意地以手指抓取頭髮，以橡皮筋固定就完成。只是有時候低馬尾會讓人看起來較為成熟老氣，加入以下的整髮重點就能創造無造作的年輕感。

▲綁髮。（圖／lookin提供）

▲低馬尾整髮重點（圖／翻攝自IG@amano_ways）

像左圖過於整齊的低馬尾，會讓人感覺過於嚴肅，右圖的自然蓬鬆感，更增添了柔和的女人味。

▲綁髮。（圖／lookin提供）

▲低馬尾整髮重點（圖／翻攝自IG@amano_ways）

低馬尾綁髮造型教學： 以橡皮筋固定低馬尾後，以指腹了一點一點拉出後腦勺的髮絲，創造頭頂的蓬鬆感。

▲綁髮。（圖／lookin提供）

半丸子公主頭綁髮

第二個要推薦的懶人綁髮造型，是休閒可愛的半丸子公主頭綁髮，能營造出隨性的可愛印象。

▲綁髮。（圖／lookin提供）

半丸子公主頭綁髮教學

Step1.首先抓取耳上的頭髮，並且向後整理，像平常要綁公主頭的方式。

Step2.使用橡皮筋固定。

Step3.在纏繞固定的最後一圈，將髮絲內折固定。

Step4.固定後會如圖4畫面。

Step5.拉出頭頂的髮絲，創造蓬鬆感。

Step6.最後再拉鬆綁好的綁好的丸子處，就完成造型囉！

▲綁髮。（圖／lookin提供）

▲半丸子公主頭（圖／翻攝自IG@saki__saito、@1450srk）

丸子頭綁髮

再來要推薦給大家的是，受到男女生歡迎的丸子頭綁髮造型，能讓五官更顯立體又非常有精神，一定要學會！

▲綁髮。（圖／lookin提供）

▲丸子頭綁髮（圖／翻攝自IG@asumi_selfhair）

丸子頭綁髮教學

Step1.首先先將頭髮梳整整齊。

Step2.綁一個高馬尾。

Step3.將馬尾分成兩邊，並個綁一個兩股編辮子，用小夾子固定。

Step4.將兩股編合再一起再綁一個兩股編。

Step5.接著向高馬尾的固定處纏繞，以髮夾固定即可。

▲綁髮。（圖／lookin提供）

鯊魚夾簡易綁髮造型

若真的超趕時間，那麼要準備的就是這種漂亮精緻的鯊魚夾。

鯊魚夾簡易綁髮造型教學：只要將頭髮反折夾上固定，就能有隨性又漂亮的髮型，若頭髮較長、鯊魚夾不好固定，可先用橡皮筋先綁一個低馬尾，再向上反折頭髮，以鯊魚夾固定即可。

▲綁髮。（圖／lookin提供）

簡單並排髮夾造型

近幾年超流行可愛精緻的髮夾，若早上不想特別整理頭髮，這種小髮夾就能派上用場。

簡單並排髮夾造型教學：只要在頭髮側邊並排夾上精緻的髮夾，立即讓整體造型加分，簡直是懶女最強必備品。

PHOTO VIA：IG@___emipite_20、@hika0226__k、@ma0405yo、@s__e0414、@usapan___、@corecty_net、@qoo10.official、@mikapu0519、@n_coco.y、@mom_hand.made、@maomao_kobe、＠___oimo30、@xoxo._yolo_.xoxo

延伸閱讀：

縮顏小臉超逆齡【高／低馬尾綁法教學】最實用保存版！視覺減-5歲綁髮、風吹雨淋秀髮照樣整齊不毛躁

【2021髮型趨勢】日髮型師親研！12款圓臉、長臉、寬臉最適合髮型推薦→剪完瞬間立體小臉、女性費洛蒙爆增

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

2021髮型趨勢, 髮型, 懶人髮型

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