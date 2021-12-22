fb ig video ETtoday search mobile

8款「土耳其藍」家居用品看不膩！夢幻配色零動腦打造質感小窩

>

文／LOOKin

為自己的小窩佈置成自己喜歡的樣子是件無比幸福的事，但若是要靠自己打造出別具風格又耐看的居家空間，或多或少需要考驗到自己的「佈置專業度」。不過無須為此卻步，就算不是室內空間專家，從色系著手是最偷吃步也決不會失敗的方法！IKEA經典的土耳其藍色家居用品，色系豐富、品項也多元，重點是耐看價錢也合理，想在預算內佈置自己的家，不妨從這裡找找靈感~！

推薦1. BJÖRKÅSEN筆記型電腦桌，NT$799

▲土耳其藍傢俱。（圖／lookin提供）

▲土耳其藍色家居用品（圖／翻攝自IKEA官網，下同）

無論是居家辦公、或是追劇的生活，待在家幾乎都跟電腦形影不離。方便移動與收納，不占空間又輕巧的電腦邊桌正派上用場。

推薦2. LENDA窗簾附布腰，NT$990

▲土耳其藍傢俱。（圖／lookin提供）

窗簾最能影響整個空間的氛圍，這款可提供隱密性，也可部分透光，讓居住環境保有隱私之餘，也不失享受自然光打入的舒適感。

推薦3. ALEX書桌／工作桌，NT$2,990

▲土耳其藍傢俱。（圖／lookin提供）

100X48公分的窄型設計不占空間，最適合小宅住戶妝點玄關或是任何牆邊空間，大大增加生活的機能性。

推薦4. ALEX附輪腳抽屜櫃，NT$2,790

▲土耳其藍傢俱。（圖／lookin提供）

IKEA經典的抽屜櫃收納力超群，是很多人家中常見的一款單品！配上輪腳增添移動的便利性，就算是女生也能隨心所欲輕鬆移動。

推薦5. VINLIDEN雙人座沙發，NT$12,900

▲土耳其藍傢俱。（圖／lookin提供）

沙發座椅寬闊，也備有高椅背與柔軟的靠墊，舒適躺臥在沙發沒問題。坐起來舒適柔軟，色調看起來也輕柔無比，是一款看了幸福感油然而生的單品！

推薦6. TEODORES餐椅，NT$699

▲土耳其藍傢俱。（圖／lookin提供）

堅固不失輕巧舒適，可多張堆疊放置，收納方便做。無論擺放在餐廳、房間都能與不同風格家具完美搭配。

推薦7. RUDSTA玻璃門櫃，NT$3,490

▲土耳其藍傢俱。（圖／lookin提供）

透明的玻璃門櫃搭配冷淡色的藍，兼具了實用性與設計感。具有電線收納空間設計，方便安裝多用途裝飾燈。支腳為可調式，即使地板不平，也能穩固放置！

推薦8. BAGGEBO層架組，NT$499

▲土耳其藍傢俱。（圖／lookin提供）

一掃金屬層架冷冰冰的工業風印象，柔和的寶寶藍充滿韓系獨有的柔和浪漫，精巧又輕巧的尺寸與重量，讓租屋族也能毫無壓力購入，輕鬆讓居家空間增添舒適印象。

延伸閱讀：

收納狂指定購買！HOLA『隱藏版收納神器TOP7』推薦：NT.百元韓國超質感好物、雜亂小物輕鬆收！

IKEA「低價商品」TOP13推薦：收納用品NT.10元有找！從細節改造房間的神奇生活小物這裡挑

※本文由《LOOKin美人時髦話題網》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

居家佈置, 房間佈置, 居家改造, 家具, 收納, IKEA

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

個性強勢、非常有主見的3大星座！Top 1對自己充滿自信，不喜歡被管

個性強勢、非常有主見的3大星座！Top 1對自己充滿自信，不喜歡被管

陳妍希撞衫「小9歲」楊紫贏了！逆齡回春狀態超驚艷　網：瘦好多

陳妍希撞衫「小9歲」楊紫贏了！逆齡回春狀態超驚艷　網：瘦好多

心理諮商師：6種「有毒人」少碰，讓你煩惱少很多

心理諮商師：6種「有毒人」少碰，讓你煩惱少很多

經常綁髮也不行？頭皮最怕的「6件事」，難怪頭髮一直掉！ 國際超模僅靠「一線遮胸」大尺度引熱議！超狂「皮帶裝」比沒穿還辣 日網超夯「碎雞蛋心測」！　一個動作看高敏感指數、隱藏魅力 安格斯12星座一周運勢12／20-12／26　聖誕假期到，天蠍荷包告急 明年「齊瀏海」大勢回歸！申敏兒、姜漢娜都剪　髮型師點出最美長度 愛笑的人，運氣絕不會差！讓自己更幸褔的「7個小方法」 年末聚餐多！營養師教5招「吃大餐不發胖」：甜點飲料2選1

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面