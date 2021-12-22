8款「土耳其藍」家居用品看不膩！夢幻配色零動腦打造質感小窩

文／LOOKin

為自己的小窩佈置成自己喜歡的樣子是件無比幸福的事，但若是要靠自己打造出別具風格又耐看的居家空間，或多或少需要考驗到自己的「佈置專業度」。不過無須為此卻步，就算不是室內空間專家，從色系著手是最偷吃步也決不會失敗的方法！IKEA經典的土耳其藍色家居用品，色系豐富、品項也多元，重點是耐看價錢也合理，想在預算內佈置自己的家，不妨從這裡找找靈感~！

推薦1. BJÖRKÅSEN筆記型電腦桌，NT$799

▲土耳其藍色家居用品（圖／翻攝自IKEA官網，下同）



無論是居家辦公、或是追劇的生活，待在家幾乎都跟電腦形影不離。方便移動與收納，不占空間又輕巧的電腦邊桌正派上用場。

推薦2. LENDA窗簾附布腰，NT$990

窗簾最能影響整個空間的氛圍，這款可提供隱密性，也可部分透光，讓居住環境保有隱私之餘，也不失享受自然光打入的舒適感。

推薦3. ALEX書桌／工作桌，NT$2,990

100X48公分的窄型設計不占空間，最適合小宅住戶妝點玄關或是任何牆邊空間，大大增加生活的機能性。

推薦4. ALEX附輪腳抽屜櫃，NT$2,790

IKEA經典的抽屜櫃收納力超群，是很多人家中常見的一款單品！配上輪腳增添移動的便利性，就算是女生也能隨心所欲輕鬆移動。

推薦5. VINLIDEN雙人座沙發，NT$12,900

沙發座椅寬闊，也備有高椅背與柔軟的靠墊，舒適躺臥在沙發沒問題。坐起來舒適柔軟，色調看起來也輕柔無比，是一款看了幸福感油然而生的單品！

推薦6. TEODORES餐椅，NT$699

堅固不失輕巧舒適，可多張堆疊放置，收納方便做。無論擺放在餐廳、房間都能與不同風格家具完美搭配。

推薦7. RUDSTA玻璃門櫃，NT$3,490

透明的玻璃門櫃搭配冷淡色的藍，兼具了實用性與設計感。具有電線收納空間設計，方便安裝多用途裝飾燈。支腳為可調式，即使地板不平，也能穩固放置！

推薦8. BAGGEBO層架組，NT$499

一掃金屬層架冷冰冰的工業風印象，柔和的寶寶藍充滿韓系獨有的柔和浪漫，精巧又輕巧的尺寸與重量，讓租屋族也能毫無壓力購入，輕鬆讓居家空間增添舒適印象。

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