六款「日本鬆餅粉」代購界超紅！零廚藝也能100%製作成功，全打包吃一輪

文／LOOKin

慵懶午後來一塊軟綿綿的鬆餅超療癒！鬆餅粉就算不擅廚藝也能百分之百製作成功、更能變化出超多種點心跟蛋糕，六款代購界超紅的日本鬆餅粉推薦，Cuoca北海道鬆餅粉、高木康政、森永、LEGUMES DE YOTEI...簡直想全打包吃一輪！

Cuoca北海道鬆餅粉

▲代購界超紅的日本鬆餅粉。（圖／LOOKin提供）



來自北海道的小麥、麵粉製作而成！不添加人工香料與防腐劑、更使用不含鋁的泡打粉與甜菜糖，沒有一堆看不懂的添加物成份讓人超放心，淡淡的甜味搭配麥香，只要吃過都回味不已。

高木康政鬆餅粉

▲超人氣高木康政鬆餅粉，製成鬆餅超好吃。（圖／翻攝自@colourful.haru_tk19，@atsuko_hashimoto）

這款鬆餅粉已經是日本代購界基本盤！由日本冠軍主廚高木康政監製，與日本昭和產業食品公司共同推出，號稱有著最綿密的質感與濃郁香氣，在日本跟台灣都擁有超高人氣，熱愛鬆餅絕對不能錯過這一款鬆餅粉！

Sooooo S.鬆餅粉

▲Sooooo S.鬆餅粉小包裝設計非常貼心。（圖／翻攝自@recipe1023，@aos_diary）

在日本媽媽界非常當紅的寶寶鬆餅粉，100g裝的包裝設計當次就能使用完畢，除此之外使用100%日本國產小麥，成份非常單純安心，只有北海道麵粉、日本製蔗糖、鹽和不含鋁的泡打粉，不含雞蛋配方讓雞蛋過敏的人也能享用美味鬆餅。

LEGUMES DE YOTEI 北海道小麥鬆餅粉

▲LEGUMES DE YOTEI 北海道小麥鬆餅粉有多種口味可做選擇。（圖／翻攝自@summ7）

同樣是來自於北海道的LEGUMES DE YOTEI鬆餅粉，包裝精巧原料樸實，而且海鹽、砂糖全都是使用北海道原料，因為用料非常實在講究，這款鬆餅粉在日本也是口碑級的商品，除了經典原味之外，還有抹茶、楓糖、巧克力跟黑糖，一樣都是使用天然食材，簡直想每款口味都吃一輪！

Pioneer 舒芙蕾鬆餅粉

▲Pioneer 舒芙蕾鬆餅粉做出來的鬆餅特別澎厚。（圖／翻攝自@pchome）

皇后級的舒芙蕾鬆餅粉，能夠做出肥厚溫潤的蓬鬆鬆餅，有多種口味可以選擇，也是日本主婦家中常備的經典鬆餅粉之一。

MORINAGA 森永 北海道素材鬆餅粉

▲日本老字號品牌大推MORINAGA 森永 北海道素材鬆餅粉。（圖／翻攝自@pchome）

講到鬆餅粉怎麼能忽略日本老字號品牌森永所推出的單品！這款在台灣日系超市很常看到，一樣嚴選北海道的小麥粉、奶粉與甜菜粉，風味濃郁卻不死甜，也是鬆餅控的最愛之一。

鬆餅製作方式(約為一人份、四片圓鬆餅)

▲鬆餅製作方法。（圖／翻攝自@kutakutakuuta28）

材料

鬆餅粉、雞蛋、牛奶

作法

1.取一顆雞蛋，將雞蛋打勻

2.倒入80g牛奶與雞蛋一同攪拌均勻

3.再倒入100g鬆餅粉攪拌均勻

4.將平底鍋預熱，倒入麵糊

5.等待麵糊大量起泡之後翻面

6.翻面後煎個一分鐘左右就完成

▲多款超紅鬆餅粉。（圖／翻攝自@raku_setsuyaku，@colourful.haru_tk19，@aos_diary）

六款代購界超紅的日本鬆餅粉，除了做鬆餅之外，鬆餅粉還能變化出瑪芬、雞蛋糕、銅鑼燒、司康等點心，而且烹飪起來非常容易，完全是家中應該常備的料理單品！

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