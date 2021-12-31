專訪／張懷顥棄林俊傑「想跟她合作」　與親哥懷秋僅一件事會爭吵

▲林映唯（小美）與張懷顥（右）接受《ET FASHION》專訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者鮑璿安／專訪

歌手張懷顥苦等16年終於發行首張創作專輯《Mike張懷顥Vol.1》，許多人知道他是「大嘴巴」成員懷秋的弟弟，卻不知道他也曾是上班族，還在自家餐廳打過工，如今只專心扮演好歌手身份。他與林映唯（小美）一同接受《ET FASHION》專訪，兩人在疫情期間誕生了新曲，碰上彼此有趣的靈魂一拍即合。

▲林映唯穿著MOSCHINO 2021秋冬系列鄉村農場風格套裝。（圖／記者湯興漢攝）

林映唯演出千萬票房《可不可以，你也剛好喜歡我》的宋伊靜闖出知名度，今年（2021年）11月帶來了首支數位單曲《誰也還醒著》，影視歌三棲身份多元。光聽歌名就能知道，林映唯是個在深夜有特別多靈感的人，她曾因失眠身心倍感疲憊：「我歷經很長的失眠期，吃過放鬆神經的保健品，覺得還是要學會放鬆自己的心靈，適時宣洩壓力。」她說每個人的放鬆方式不太一樣，自己會選擇大吃以及耍廢，可以整天在家就光滑手機，「獨處就是修復自己的能力。」

▲林映唯穿著義大利時裝品牌BLUMARINE黑色立體花卉透視長洋裝。（圖／記者湯興漢攝）

林映唯頭一回發單曲就自己寫詞，對她而言很赤裸，如何定義演員與歌手雙重身份，林映唯形容某種程度是類似的：「都需要內化投入在作品上，但演員可以躲在角色，當歌手又是自己創作，就有很多部分會被檢視，對我來說文字是很私密的東西，社群平台上不太會看到這點，端出來就會害羞。」

和林映唯的出道機遇不同，張懷顥首張專輯一等就是16年，從小就懷抱星夢的他，已經是算不上新人的「新人」，再加上多種光環圍繞於一身，他從不避諱哥哥懷秋與JJ林俊傑對他的歌唱幫助，三人私下就是好友，音樂路上很有默契，「這張專輯JJ每首都有聽過，他給我很大空間，他很信任我，叫我享受專輯做爽就好了。」

▲張懷顥穿著MOSCHINO 2021秋冬系列符號西裝外套（圖一），數位感印花成套西裝（圖二）。（圖／記者湯興漢攝）

現在的張懷顥對自己的斜槓身份有獨到認知：「上班族都是做一樣的事情，但做專輯就比較FREE，有新的想法和故事，就可以直接在鋼琴上實踐。」他也聊起與哥哥的相處模式，笑說：「這次跟哥哥合作意外非常順，我們兩個打遊戲是每天吵架的，沒有默契，但是音樂上面每一首都是同個方向。」

▲林映唯與張懷顥2022許下新希望，疫情早點過去。（圖／記者湯興漢攝）

訪問進入到最後的快問快答環節，對於明年（2022年）的新希望，張懷顥與林映唯不約而同希望疫情快點過去，而被問到張懷顥最想跟JJ或是林映唯合作？他二話不說回答「林映唯」，讓她驚喜又不敢置信，或許觀眾可以期待一下兩人在音樂路上的交流。