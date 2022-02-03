這支鋼筆超過500萬元！人面蛇身的燭龍躍上萬寶龍　鑲寶石氣宇非凡

▲萬寶龍尋龍之旅燭龍限量款88鋼筆，646,800元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

龍在東亞文化中是最重要的靈獸，具力量、智慧、吉祥等象徵，德國精品品牌MONTBLANC（萬寶龍）推出尋龍之旅主題的限量書寫工具，特別以傳說世上僅有一支的燭龍為主角，於筆上鑲嵌寶石彰顯其尊貴身分，據說紅色身體長一千里、人面蛇身的燭龍終年居住在沒有日光與月光照射之地，因此手持火炬照亮前方的路，也被稱為時序之神，掌控日、月、星辰在天空中的運行。

▲萬寶龍尋龍之旅燭龍限量款8鋼筆，約5,170,000元。

萬寶龍推出燭龍限量款88，筆蓋上浮雕龍首，蛇形的紅色龍身蜿蜒於筆身上，並點綴鑽石，鋼筆筆尖的天秤圖案代表平衡、平等和公正；更奢華的版本是限量8支的燭龍限量款8鋼筆，筆蓋與筆身上的燭龍圖案完全鑲嵌橙色藍寶石、紅寶石和鑽石，龍腹則使用白玉，筆蓋頂端還鑲有一顆萬寶龍鑽石，因此身價超過500萬元。

▲Jaquet Droz與藝術家John Howe合作推出微繪龍時分小針盤腕錶，1,257,000元。（圖／Jaquet Droz提供，以下同）

瑞士名錶也經常在錶上呈現龍的主題，Jaquet Droz（雅克德羅）曾與電影《魔戒》電影藝術指導的藝術家John Howe攜手合作，創作紅金與白金材質各限量18只的微繪龍時分小針盤腕錶，於面盤彩繪吐著紅舌頭的巨龍爪著閃閃發光的夜明珠，錶背可欣賞自動上鍊機芯的自動盤上精雕龍尾，正反面都精彩。

▲Jaquet Droz微繪龍時分小針盤腕錶，錶背顯露精雕龍的自動盤。