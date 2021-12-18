「最容易出軌」星座排行榜！雙魚不甘寂寞，容易陷入情感糾葛中

▲出軌率最高星座名單，讓人出乎意料。（圖／翻攝自FB/jtbc drama，以下同）

編輯／Lily

王力宏、李靚蕾8年婚姻告吹，昨晚李靚蕾的長文掀起波瀾，一字一句打垮王力宏人設，直指他對婚姻不忠實，讓網友看傻了眼，盤點12星座中出軌率最高的5大星座，看看誰也上榜了！

#天蠍座



天蠍出軌率極高，性格深藏不露、段數很高，讓另一半難以察覺，自帶神秘又喜新厭舊的個性，出軌其實並不難理解，若另一半為天蠍座，請盡量維持警覺，同時製造兩人新鮮感，若不幸發現他出軌，你也千萬別信這是第一次，只是你太晚發現而已。

#射手座

射手喜歡追求曖昧，即便是身邊有另一半，和異性相處也不懂把握分寸，容易讓對方誤會，但射手若是出軌就完全藏不住，所以很容易被正宮發現。

#雙魚座

雙魚崇尚愛情，即便有戀愛對象，甚至是已婚，因為不擅拒絕又或是因為不甘寂寞，容易讓自己陷入情感糾葛中，很容易有愛上別人，遊走在舊愛和新歡之間，總是舉棋不定。

#雙子座

雙子特別喜歡有趣的事物，很容易被新奇的東西吸引，當他對原本的感情不存有好奇心的時候，就很容易開始到處曖昧，為自己鋪陳後路，他們出了名的喜新厭舊，但仍會禮貌性和前任維持不錯的關係。

#處女座

處女座特別追求完美，喜歡在外人面前維持好先生或是好老婆形象，即便是出軌也不會輕易離婚，婚姻維持現狀但私下卻不斷期待有豔遇發生，看似正經的他們，內心其實相當不安份。

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