今後的每一天都只會越來越好 ，李靚蕾「勇氣金句」給為愛失衡的你

▲李靚蕾發文公開婚變始末。(圖/翻攝自IG/jl.leilei,以下同)

王力宏前妻李靚蕾爆炸性發文,千字文道出多年婚姻承受之痛,字字句句讓人不捨,理性堅定的文筆,圈粉無數,也為所有正在為婚姻所苦的女性,給予滿滿的勇氣,身處絕境唯有勇敢面對,讓一切歸零才能讓自己有重生的機會,精選靚蕾金句,給正需要勇氣的你。

#只有這樣勇敢坦承面對,一切才能歸零,我們才能各自有重生的機會。

#選擇為家庭全心付出當家庭主婦,雖然實質上屬於無酬的工作,但這只是家庭成員角色的分配,也是家中重要支撐。這份工作的薪酬應該加總計算,再加上以你的能力不出外工作的機會成本。

#家庭主婦透過自己努力應得薪酬,而不是被贈與或施捨的,被分配到這個角色的人,不應該是理所當然要永遠沒有經濟能力或積蓄,而擔任在外工作的那一方,獲得所有的利益和權利,這樣會形成不對等關係,也會讓女性處於弱勢,即便男生出軌或家暴也難以有話語權。

#我發現我一再隱忍只是再給我們女兒們做不好的示範,我以為會帶給孩子們的幸福,原來也只是換來她們患得患失,一次次的失望。

#只要是在乎的事情,就是一定有時間,套句理科太太說的話:缺席的人永遠都有藉口,愛和在意是要用行動表示的。

你當時說你愛我,你現在說你愛孩子,我有聽見,但是沒有看見,愛和在乎是反應在行為上,不是嘴上。

#我希望我們都能夠重生,各自安好。

#從今以後我要善待自己,我會重生,也會做孩子最堅強的倚靠和最好的榜樣,讓他們知道人生就算跌到了谷底,一樣可以靠自己的力量再爬起來。

#行到水窮處,坐看雲起時,到了深淵,今天以後的每一天,都只會越來越好。

#願我們無論經歷什麼都能相信Life is 10% what happens to you and 90% how you react it(人生是10%發生在你身上的事,90%你的反應)。

