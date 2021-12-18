今後的每一天都只會越來越好 ，李靚蕾「勇氣金句」給為愛失衡的你

▲李靚蕾發文公開婚變始末。（圖／翻攝自IG/jl.leilei，以下同）

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王力宏前妻李靚蕾爆炸性發文，千字文道出多年婚姻承受之痛，字字句句讓人不捨，理性堅定的文筆，圈粉無數，也為所有正在為婚姻所苦的女性，給予滿滿的勇氣，身處絕境唯有勇敢面對，讓一切歸零才能讓自己有重生的機會，精選靚蕾金句，給正需要勇氣的你。

#只有這樣勇敢坦承面對，一切才能歸零，我們才能各自有重生的機會。

#選擇為家庭全心付出當家庭主婦，雖然實質上屬於無酬的工作，但這只是家庭成員角色的分配，也是家中重要支撐。這份工作的薪酬應該加總計算，再加上以你的能力不出外工作的機會成本。

#家庭主婦透過自己努力應得薪酬，而不是被贈與或施捨的，被分配到這個角色的人，不應該是理所當然要永遠沒有經濟能力或積蓄，而擔任在外工作的那一方，獲得所有的利益和權利，這樣會形成不對等關係，也會讓女性處於弱勢，即便男生出軌或家暴也難以有話語權。

#我發現我一再隱忍只是再給我們女兒們做不好的示範，我以為會帶給孩子們的幸福，原來也只是換來她們患得患失，一次次的失望。

#只要是在乎的事情，就是一定有時間，套句理科太太說的話：缺席的人永遠都有藉口，愛和在意是要用行動表示的。

你當時說你愛我，你現在說你愛孩子，我有聽見，但是沒有看見，愛和在乎是反應在行為上，不是嘴上。

#我希望我們都能夠重生，各自安好。

#從今以後我要善待自己，我會重生，也會做孩子最堅強的倚靠和最好的榜樣，讓他們知道人生就算跌到了谷底，一樣可以靠自己的力量再爬起來。

#行到水窮處，坐看雲起時，到了深淵，今天以後的每一天，都只會越來越好。

#願我們無論經歷什麼都能相信Life is 10% what happens to you and 90% how you react it（人生是10%發生在你身上的事，90%你的反應）。

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