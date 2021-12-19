失眠必看！英國BBC教你「快速入睡法」，喝酒好睡但卻超淺眠

▲好的睡眠不僅使身體健康運作，同時減少發胖機率。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Amber

現代人一半以上有睡眠問題，不是睏了不想睡，要不然就是明明很累但卻怎樣都睡不著，先前英國BBC曾拍了一部關於睡眠的紀錄片，經由採訪專家、教授、親身研究實驗，教你快速入睡法。

#熱水澡有助睡眠

根據實驗數據指出，泡澡後身體體溫上升，洗完體溫下降正是睏意的原因，因此若是想要幫助睡眠，建議睡前洗熱水澡，體溫下降後馬上睡覺最好。

#限制睡眠可治療失眠

實驗中讓嚴重失眠者每天只能在房間停留6個小時（凌晨2點上床，早上8點起床），其他時間保持清醒，4個星期之後，嚴重失眠者皆擁有連續6小時睡眠，改善非常顯著。

#咖啡和酒不利睡眠

實驗中找來兩位志願者分別喝咖啡和酒，研究發現喝咖啡者難以入睡，入睡後以淺眠居多、深眠減少，且很容易醒來；睡前喝酒者雖很快入睡，但睡眠皆是淺眠，非常容易醒來。

#吃碳水化合物較容易睏

實驗找來兩位分別吃蛋白質和碳水化合物，進行警覺性對比分析，實驗結果攝入碳水化合物較容易睏，因此若要產生睡意，挑選的食物也非常重要。

#芳療幫助進入睡眠

實驗證實薰衣草和纈草的香味能幫助舒緩鎮定，有效緩解失眠和睡眠障礙。

#放鬆肌肉可助眠

當面對緊張壓力時，人體會分泌皮質醇，使肌肉緊繃而不利於睡眠，建議睡眠不妨試試肌肉放鬆，睡前15分鐘盡量放空，在無壓狀態下能幫助入睡。

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