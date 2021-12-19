渣男三寶「曖昧、公平、好人卡」　3個想法讓妳放手別硬撐了

▲人生總會遇到渣男，開始一段感情之後不捨離開，有幾個想法能讓你清醒。（圖／Unsplash）

編輯／借借

在人生路上總會遇到幾個渣男，運氣好的話只是一閃而過，但若已經踏上戀愛路，很高的機率就是得到失望跟失去青春，其實對方是不是渣男，自己心裡多少都知道，只是不肯承認，總覺得若錯失已經到手的小幸福，會感到可惜或不甘心，然而決定持續在一起，才是真正最大的考驗，若心中有一點不踏實卻卡在無法放手，3種思考可以幫助妳轉念。

辨識渣男的方式只有一種，就是你內心對對方的舉止感到遲疑，最大宗的3項就是「曖昧、公平、好人卡」，喜歡跟別人說話曖昧就是他心意未定，總是保留一點可能性，不就是為後面佈局嗎？即便是個性本身說話總愛帶點保留，若對你真心應該也會考慮你的感受。

公平則是一視同仁，即便你是他女朋友，他對你跟別的女生事實上也沒有多大差異，對妳好也對其他人好，只是「稱呼」不一樣而已，這種男性最愛的其實是自己，別被這種小動作騙了。另外還有到處發好人卡，「我現在還不想定下來」、「我還沒有心理準備」，但卻一直跟妳維持曖昧舉動，沈溺在自己行情很好的感覺。

自己才是最重要

如果妳在戀愛關係中，總是退一步的一方，只為了不想製造爭執或是取悅伴侶，大可以停止這麼做，因為再繼續退讓，也不會讓對方更高興，建議自身的價值感第一步，就是告訴自己「我才是最重要」，大方說出妳想怎麼做，然後這樣進行。

人生不用做到滿分

絕對不是在人生中拿到100分評價的人，才有資格被愛，更何況沒人拿的到。無論如何，人總有缺點跟優點，我們的優點就足以讓其他人欣賞或疼惜，不要總看到自己不夠好的一面，總想著另一半比我優秀，妳永遠可以選擇過更好的人生。

能收服渣男，跟值得被愛無關

收服渣男或許是妳的目標，但它絕對不是一種救贖，因為是否真正收服也未嘗可知，把自己陷入一段糟糕的狀態，只是為了想證明「自己值得被愛」是很傻的，人生跟電影情節不一樣，好好的意識與面對這點，追求幸福才會有一線曙光。