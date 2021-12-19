全昭旻放送深溝搶爭「RM女神」！　宋智孝驚人身材對尬沒在怕

記者王則絲／台北報導

南韓SBS 2021演藝大賞於18日晚間舉行，現場眾星們皆華麗出席，其中長紅綜藝節目《Running Man》班底全昭旻，難得是大方放送火辣身材，一襲深V禮服托出事業線，腰部中空透視更是增添性感；而宋智孝也不落人後，頂著短髮髮型並以平口禮服亮相，同樣展現傲人上圍，兩人齊爭「RM女神」之位。

▲Running Man「全員」出席SBS演藝大賞。（圖／翻攝自SBS）



雖然劉在錫因確診新冠肺炎正在休養中，但依然是以「人形立牌」的方式與成員們一同出席盛會，場面很俏皮逗趣。全昭旻當晚選穿韓國婚紗品牌HOUSE OF AMY的黑色禮服作為戰袍亮相，難得是大方展露事業線，且全昭旻特別將領口拉至肩線外，讓露出肌膚的面積更大，偷偷耍了性感小心機，而禮服腰間的透視鏤空也是亮點之一，火辣身材超吸睛。

剪了短髮後的宋智孝，或許大家還不這麼熟悉，這回出席SBS大賞，她身穿來自婚紗品牌PINGKONG的黑色條紋平口禮服，與全昭旻的禮服領口有異曲同工之妙，而宋智孝的好身材也是無庸置疑的，現場畫面釋出，只見宋智孝一個前傾，傲人上圍令人看呆，搭配上最新俐落短髮，顯得比以往更多了些成熟女人味。

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