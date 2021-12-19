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迪麗熱巴示範「最潮羽絨衣穿法」！「火焰T」竟撞款鬼滅之刃大哥

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記者王則絲／台北報導

大陸女星迪麗熱巴近日發出一組私服穿搭照，只見她全身包緊緊，穿得非常多，提醒大家：「天冷要多穿呀」而她特殊的「羽絨衣穿法」就引起了注意，她將羽絨大衣像後背包一樣背在身後，奇怪的穿法被粉絲稱為是「最潮羽絨衣穿法」，身上「火焰T」也很搶戲，被網友們發現竟是與知名動畫《鬼滅之刃》的炎柱「大哥」撞款了。

▲迪麗熱巴示範最潮羽絨衣穿法 。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴是不折不扣的衣架子，只要是她穿過的同款都會火。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴是不折不扣的衣架子，不論是紅毯還是私服的穿搭都能引發熱話，只要是她穿過的同款都會火。最近可能是即將展開飛行旅途，迪麗熱巴在社群寫下：「飛行預備模式，天冷要多穿呀」並換上了休閒舒適的私服擺拍。

▲迪麗熱巴示範最潮羽絨衣穿法 。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴示範最潮羽絨衣穿法 。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴將羽絨衣以背在身後的方式演繹，被網友封為「最潮羽絨衣穿法」。（圖／翻攝自微博）

迪麗熱巴身穿Jil Sander的羽絨大衣，只不過她並沒有真的穿在身上，也許拍照當下不這麼冷，她將羽絨衣像後背包一樣背在身後，像是披風一樣垂墜在後方，奇特的穿搭方式卻瞬間引起注意，她的羽絨衣新穿法就被粉絲封為是「最潮羽絨衣穿法」。

▲迪麗熱巴示範最潮羽絨衣穿法 。（圖／翻攝自微博）

▲迪麗熱巴「火焰T」被發現與《鬼滅之刃》「大哥」撞款。（圖／翻攝自微博）

而迪麗熱巴身上的「火焰T」也很搶眼，來自VETEMENTS的衛衣，以袖口的火焰造型作為亮點，加上寬鬆Oversized設計帶出街頭韻味，中性風格由迪麗熱巴穿起來特別帥氣，不過就有網友產生聯想，發現竟是與知名動畫《鬼滅之刃》裡的炎柱「大哥」角色撞款了，一經對比，也讓其他網友忍不住附和：「難怪很眼熟」、「我也這麼覺得。」

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關鍵字：

迪麗熱巴, 穿搭, 最潮羽絨衣穿法, 私服

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