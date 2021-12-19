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無論如何都會痛苦　4種愛情別救了

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▲▼分手,絕交。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲分手不一定是誰對誰錯，但正視無法再走下去，才能避免雙方更多遺憾。（圖／Pixabay、pexels）

編輯／借借

近期沸沸揚揚的渣男話題，也讓部分為愛苦惱的人深省，愛情當然擁有美好的一塊，但相愛跟相處有時會碰上難題，說沒有過不去的關卡幾乎是不可能的，兩個人僵持在痛苦中絕不是解決之道，無論一開始是如何在一起，好好地審視自己是否遇上這4種狀況，這樣的情況持續下去絕對不是好事，就別想要救兩個人了，試著先救自己吧。

對互相的需求視而不見
長久的關係經營，來自一個平衡的狀態，一人前進、另一人作出讓步，換個面向亦然，需求包括生理性的、情緒性的或是不同立場，知道這件事對對方很重要，你卻不想嘗試去滿足對方的要求，或是對方無視你在意的事情，長久下去狀況只會愈來愈不佳。

分手男女（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲如果不正視對方在意的事情，也代表沒有解決問題的誠意。

過度的依賴
彼此依賴是種甜蜜的循環，代表你們需要著對方且同時貢獻著，但若僅是一方依賴著另外一方，且索求無度，像是金錢、時間陪伴、討好讚美、情緒勒索等情況，建議直接喊停，因為對方覺醒的機率很小，只會愈來愈深陷。

▲▼兩性,感情,分手,單身,自信,孤獨。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲過度的依賴終將導致爆發。

快樂悲傷，不想先跟他分享
當你升官加薪，或是被上司狂唸一頓感到難過，想找人分享或傾訴，第一個想到的卻不是交往的另一半，甚至不想讓對方知道，這也代表另一半無法給予你支持，或你在他面前無法敞開心胸，且若你把這項「任務」交予外人來處理，這段關係也快到尾聲了。

▲▼兩性,感情,分手,單身,自信,孤獨。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲悲傷與快樂對方無法幫你分擔，長久下來不是好事。

不敢提出要求
兩個人的關係與溝通是很私密的，不敢對對方提出要求，是一項失衡的指標，「我已經很久沒見你，是不是應該多花時間陪陪我？」「我今天沒時間，可以請你幫我去拿回家嗎？」姑且不論對方的回答，選擇不開口要求的人，多半不喜歡被人覺得我很麻煩、要求很多，但持續壓抑自己的結果，總有一天這種不滿足的感受會無法拯救。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 渣男

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