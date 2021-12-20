fb ig video ETtoday search mobile

開會前緊張、惱怒到快爆炸！　5方法讓你「數分鐘內紓壓」回復冷靜

>

▲▼「超簡單3招」讓你改善疫情焦慮 。（圖／Unsplash）

▲想要讓自己迅速冷靜，可以用幾種方式。（圖／pixabay，以下同）

編輯／借借

工作或生活有時使人心煩，眼看著快爆炸了，卻沒辦法瞬移到海邊或無人山頭大聲吶喊紓壓，到了臨界點怕即將情緒化，或做出錯誤決定，專家建議用幾種方式，能在幾分鐘內將情緒舒緩下來，當然長期還是要靠自己啦，多培養興趣跟運動，別讓壓力影響身體健康。

曬太陽
給自己10分鐘，走到戶外去曬太陽，就算今天是陰天或太陽不大，戶外的風跟空氣都有助於放鬆思緒，讓你冷靜下來。

▲▼ 溫泉,散步。（圖／免費圖庫pxhere）

▲走出門去曬曬太陽吧。

喝紅茶
紅茶內含的多酚和類黃酮，有研究報告顯示能有效降低皮質醇、也就是壓力荷爾蒙，去茶水間或樓梯間，安安靜靜地享受一杯紅茶時光，會到座位上時你會發現氣氛緩和許多。

▲▼紅茶,跨年,冬天,熱飲。（圖／翻攝自pixabay）

▲慢慢地享用一杯紅茶。

5分鐘冥想
或許很多人對「冥想」這件事還不熟悉，不知道怎麼做，到一個沒有人打擾你的地方，花個5分鐘閉上眼睛，專注在呼吸上就好，並試著停止腦中其它千千萬萬的思緒，這就是冥想的入門法。

列出待辦順序清單
針對突如其來的會議跟行程，不要馬上覺得要爆炸了，花5分鐘列出今天的待辦事項，並依照重要順序排列，剔除「今天不可能做完的事」，然後把它放在之後的行程內，馬上能減輕今日工作的心理壓力。

▲寫字,寫信。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲先別驚慌，冷靜地列出清單，讓工作項目清晰有條理並紓解混亂的壓力。

進行20分鐘的運動
在思緒很混亂的時候，運動一下對於釋放壓力有很大幫助，一份美國研究報告指出，在運動過程中身體會釋放情緒賀爾蒙，讓我們覺得愉悅、正面且心情放鬆。

▲▼「4個方法」讓你遠離焦慮。（圖／Pexels）

▲運動有助於調節呼吸跟賀爾蒙。

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學心靈, 舒壓, 紓壓

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

「渣男吸引機」星座女TOP3！雙魚上榜不意外、第一名最缺愛

「渣男吸引機」星座女TOP3！雙魚上榜不意外、第一名最缺愛

奧斯塔羅12星座一周運勢1220-1226　天秤壓力巨大、摩羯財運正旺

奧斯塔羅12星座一周運勢1220-1226　天秤壓力巨大、摩羯財運正旺

57歲蜘蛛人「梅嬸」曬出凍齡美腿！網暴動，不愧是「歷代最辣」

57歲蜘蛛人「梅嬸」曬出凍齡美腿！網暴動，不愧是「歷代最辣」

睡前用3款熱飲取代宵夜　助眠還可幫助燃脂 網實測有用！改善拖延症的「5個方法」，最難的事放在早上做 「最容易出軌」星座排行榜！雙魚不甘寂寞，容易陷入情感糾葛中 全昭旻放送深溝搶爭「RM女神」！　宋智孝驚人身材對尬沒在怕 能把男生吃得死死的3大星座女！Top 1聰明又有小心機，很會抓住人心 明年「齊瀏海」大勢回歸！申敏兒、姜漢娜都剪　髮型師點出最美長度 星巴克「小熊餅乾拿鐵」洗版IG！融進鮮奶油泡泡莫名療癒

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面