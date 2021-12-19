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婚前劈腿別妄想之後會改變！李靚蕾婚變給女生的「5個警示」

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▲▼兩性博主：李靚蕾事件給女生的5個警惕 。（圖／翻攝自李靚蕾ig）

▲李靚蕾希望不要再有女生和她有一樣的經歷。（圖／翻攝自IG/jl.leilei，以下同）

編輯／Amber

王力宏、李靚蕾8年婚姻告吹，女方揭開男方婚內自私、劈腿真面目，《小紅書》兩性博主蘑菇張分享，在大家急著吃瓜的同時，李靚蕾事件其實給女性不少警示，提醒大家進入戀愛婚姻之前，眼睛都該再睜亮一些。

#優秀女性，不該成為生育的籌碼

先前聽過「洗基因」吧！男方因為家大業大，想要找到相貌、學歷優秀的另一半來改善家中的遺傳基因。每個女生都希望自己長相好、身材好、學歷高，但若是你交往對象只看重這些時，請警惕男性若只對你「外在條件」有興趣，有可能想找一個拿得出手、適合生育的工具人，下一次接受誇讚時，比起「你好美」，更想聽到「你真有趣」。

#沒成熟前別談年齡差距太大的戀愛

女生在還沒成熟之前，千萬不要談年齡差距太大的戀愛，李靚蕾16歲和王力宏認識交往，高中那時對社會並沒有基本認知，三觀很容易受男方影響。而且女生天生有「慕強心理」，但男方各方面資源都強很多，身邊也不乏其他女性存在時，可以思考他到底是喜歡自己的天真浪漫，還是無知好控制？

#全職媽媽也要有自己的經濟來源

李靚蕾在千字文闡述，全職媽媽屬於不支薪工作，對於放棄事業全心投入家庭的女性而言，是相當不公平且沒有保障的事情，全職媽媽辛苦而偉大，但家庭中付出的勞動卻無法得到認可，所以女性一定要為自己留下後路，因為經濟實力決定話語權，而話語權決定自由度。

#戀愛時的問題，不是結婚後就能改變的

很多男性婚前劈腿，婚後承諾會改變，千萬不要相信這個謊言，等到婚後、老婆懷孕，另一半更是變本加厲，要明白男人不會為了我們改變，學不會及時停損，就只會消耗自己的人生。

#只有偉大的作品，沒有偉大的作家

李靚蕾的千字文，著實毀掉王力宏人設，讓人更清楚明白，看似完美的明星，不代表私下生活能完全符合人設，千萬不要帶著光環去看一個人，理性、客觀，不看他怎麼說，而是應該看他怎麼做。

關鍵字：

李靚蕾, 王力宏, 婚姻, 警惕

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