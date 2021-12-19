57歲蜘蛛人「梅嬸」曬出凍齡美腿！網暴動，不愧是「歷代最辣」

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日前影迷們引頸期盼的《蜘蛛人：無家日》終於上映，在全球票房都繳出驚人佳績，除了小情侶檔湯姆霍蘭德（Tom Holland）與贊達亞（Zendaya）搶盡版面，第三代漫威系列蜘蛛人電影中的「梅嬸」，也是備受矚目的角色之一，今年其實已滿57歲的「梅嬸」，日前在IG上曬出一段「長腿」影片，讓粉絲們都暴動了，不愧是被封作「歷代最辣」的梅嬸！

▲瑪麗莎托梅被封為「歷代最辣梅嬸」。（圖／翻攝自IG）



漫威系列《蜘蛛人》電影中，飾演「梅嬸」角色的演員為瑪麗莎托梅（Marisa Tomei），與其他代蜘蛛人不同，因第三代蜘蛛人設定為未成年高中生，梅嬸的設定自然也年輕得多，在劇中與蜘蛛人的相處模式宛如朋友，加上性感的外型，讓她飾演的「梅嬸」備受歡迎。

在火辣身材下，許多人不知道的是，瑪麗莎托梅其實已經滿57歲了！出道30多年來曾獲得奧斯卡最佳女配角獎，還曾因戲結緣「鋼鐵人」小勞勃道尼，陷入一段熱戀。雖然轉眼間已年過半百，但瑪麗莎托梅簡直像凍住了時間，一直保持著凍齡的臉蛋與身材，不只是在電影中如此，先前出席活動時也以絕佳的狀態亮相，美貌絲毫不輸給一旁的新生代女星贊達亞。

瑪麗莎托梅日前在IG上曬出一段「長腿」影片，只見她自豪地將腿舉起來，向鏡頭展示自己的美腿，還用眼神對鏡頭放電，嫵媚撩人的姿態讓網友都看呆了：「永遠的女神」、「到底要多辣！」、「歷代最辣的梅嬸」、「永恆的美」、「這是最棒的梅嬸！」

Marisa Tomei is a goddesspic.twitter.com/YOPfPLU0qV — Marisa(@Smilelovelive13) December 16, 2021

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