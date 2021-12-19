兩性作家：「婚後避嫌是基本常識」，男女純友誼小於萬分之一

▲李靚蕾發長文點出王力宏女性密友，讓她心裡很不舒服。（圖／翻攝自IG/jl.leilei，以下同）

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王力宏、李靚蕾婚變狂洗版面，兩性作家薇薇weiisly也在臉書分享「婚後避嫌的必要性」，直指婚前是朋友，婚後仍舊要避嫌，婚姻中道德和法律的規範，即便婚前感情再好，也不代表婚後仍維持無分寸的往來。

兩性作家薇薇提到，先前寫過男女之間到底有沒有純友誼，這件事或許可能有，但也僅止於萬中之一的機率，因為大部分會成為朋友，一定是彼此有契合的地方，本來人就不會和討厭的人當朋友，就像是霍建華和林心如當了20年的朋友，最後還是變成夫妻。

▲徐若瑄捲入王力宏婚變風波。

會當朋友一定是彼此聊天契合、理念契合，有共同經歷一些事等等，會欣賞對方不代表要交往、有好感也不見得就是喜歡對方，但世界上沒有什麼不可能的事！所以，避嫌就很重要了。薇薇列出避嫌3大重點如下：

#不單獨約出門

當你有另一半之後，本來就要明白保持距離的重要性，總不會有了另一半還和異性出去，然後理由打著我的朋友就是女生朋友。有了女友還單獨和女生朋友看電影？這是很自私糟糕的行為。

#不要亂打電話

有了女友還和異性大聊特聊，異性朋友失戀，就三不五時去陪伴，聊天頻率高到女友快抓狂，這都是沒有遵守朋友的界線範圍才會導致雙方一直爭吵，說句難聽的，難道這個異性朋友會沒有女生朋友，失戀還需要男生安慰嗎？這到底是什麼心態！

#感情再好也不能一起過夜

這從福原愛的新聞就看得出來了，即使說是朋友，但所有輿論還是會認為是外遇。因為有了家庭本來就應該保持距離，擅自和異性過夜，本身就是沒有道德觀的行為。無論結婚或戀愛，都要明白避嫌的道理，有了男友/女友就要懂得尊重對方，自我克制顧念另一半的感受，如果做不到那就乾脆不要在一起！都有了家庭小孩再來說無法避嫌，那就是不負責任的人，因為避嫌，本來就是常識。

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