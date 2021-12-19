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網實測有用！改善拖延症的「5個方法」，最難的事放在早上做

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▲▼網實測超管用！改善拖延症的「5個方法」 。（圖／Unsplash）

▲拖延不是病，但是拖起來卻要人命。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

有人曾經說過，執行力是拉開人和人之間差距的關鍵，換句話說越拖延的人，成功機率就少了一些，很多事情想做就立刻去做，多想沒有意義，這樣一天拖了一天仍然原地踏步，網搜5個改善拖延症的方法，實測真的很管用！

▲▼網實測超管用！改善拖延症的「5個方法」 。（圖／Unsplash）

#別給大腦反應機會，做就對了

很多人喜歡拖延是因為總愛空想不動，像是早上鬧鐘一響，什麼都先不用想，趕快起身準備，把自己當成一個機器就對了，立刻行動不要思考，通常想得越多，就會拖得越久。

#最難的事情放在早上做

越難的事情越早開始，能夠幫你降低焦慮感，把難的事情越往後推，就會越容易拖延，導致天天熬夜，進入惡性循環，以經驗來說，盡量早起開始工作，就能越早休息，擁有更多個人時間。

▲▼網實測超管用！改善拖延症的「5個方法」 。（圖／Unsplash）

#設定截止時間

有時候會想拖延，是因為覺得自己時間還很多，試著把時間分成一段一段，規定好每段時間需要完成的工作或任務，像是規定自己2小時以內要完成一件事，能自己感受到明確的緊迫感。

#維持平靜狀態

很多人趁著工作空檔會來逛網拍或是追劇，但往往自己一陷入其中，工作就會無限拖延，建議在空檔可以看一下文字，讓自己心情平復能立刻切回工作模式，就不怕耽擱時間而無限拖延。

▲▼網實測超管用！改善拖延症的「5個方法」 。（圖／Unsplash）

#工作和休息要明顯區分

很多人開著電腦工作，但總是一邊分心拖延，其實拖延最大的壞處是心理的負擔，總覺得有件重要的事情沒有處理好，這時必須提醒自己，要嘛工作、要嘛休息，千萬別把倆著混在一起，把時間浪費在沒有必要的懊惱裡。

關鍵字：

拖延, 自律, 效率

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