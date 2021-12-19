「渣男吸引機」星座女TOP3！雙魚上榜不意外、第一名最缺愛

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近年演藝圈內感情風波不斷，知名偶像的私德被放大討論，讓民眾也對自己的感情有了危機意識，擔心遇人不淑。而在愛情裡被欺騙，並不是少有的事，有些人更是不知道為什麼，經歷好幾段感情都是遇上渣男，以悲劇收場，除了命運使然，可能也與本身個性有點關係，以下一起來看看最容易在戀愛上踩到地雷的「渣男吸引機」星座女TOP3。

TOP3：牡羊座

牡羊座的女生有能力、有幹勁、又相當獨立自主，不過相反的，有時會因為衝動而不假思索，她們很容易被打動，只要認真投入感情，就會不顧一切保護對方與家庭，即使發現對方哪裡怪怪的，也會因為一些浪漫驚喜而矇蔽雙眼，因此她們常淪為被利用、被欺騙的一方。

TOP2：雙魚座

生性浪漫的雙魚座女生，最無法抵擋的就是渣男的甜言蜜語，她們其實不笨，心思其實很細膩、很敏銳，但問題就在於，就算雙魚女生知道對方可能是渣男，但還是明知山有虎，偏往虎山行，因為她們堅信自己會是最特別的那個，可以馴服眼前多情的渣男，但結果往往是不行。

TOP1：天秤座

天秤座女生個性外向、風趣，本就很容易吸引異性，但是她們辨別對方品行的能力不強，經常就是偏偏選擇和渣男交往，被對方的招數耍得團團轉而不自知，因為她們就是非常缺愛，只要對方表現出真心相待的樣子，即使是假的，天秤女生也會一秒淪陷。