楊冪「鏽金高衩禮服」放送細長美腿　　網再毒舌：到底誰會穿土豪金

編輯／Beverly

大陸女星楊冪工作滿檔，日前出席頂級美妝品牌雅詩蘭黛發佈會，身為品牌全球代言人的她，以招牌的波浪長髮，搭配一襲貼身鏽金高衩禮服，露出細長美腿，一登紅毯馬上引來粉絲目光，狂喊：「最美腿精回歸啦！」

▲楊冪穿鏽金高衩禮服，為品牌拍攝時尚畫報。（圖／翻攝自微博@新浪電視）

楊冪於品牌活動上，選穿來自杜拜高級品牌Rami Al Ali 2021秋冬高訂「鏽金高衩禮服」亮相，整件禮服以閃爍的生鏽金色亮片為主體，胸前的白紗抓皺設計，羽毛與透白珍珠裝飾，帶來花朵意象，為禮服增添分量感；搭配雅詩蘭黛絕對慾望柔霧唇膏＃330，性感紅唇、波浪長髮，與若隱若現的珍珠鑲鑽金色復古耳飾，整體造型高級與性感掌握得宜，優雅嫵媚的動人風情一出場便造成轟動。

▲楊冪出席品牌活動選穿來自杜拜的高級品牌。（圖／翻攝自微博@吃瓜娛樂）

▲楊冪著用款鏽金高衩禮服，近看細節精細美麗。（圖／翻攝自Rami Al Ali Couture臉書）

▲雅詩蘭黛絕對慾望柔霧唇膏＃330擦上後氣勢滿分。（圖／翻攝自雅詩蘭黛官網，小紅書@╴四夕卜一）

本次造型雖然沒有露出性感傲人的事業線，卻十分有誠意，以高衩設計大秀細長美腿，除了活動紅毯外，楊冪選穿這套禮服為品牌拍攝時尚畫報。

楊冪脫去高跟鞋赤腳踩在沙地上，屈膝露出逆天美腿，金色禮服靈動閃現，搭配嫵媚又撩人的姿勢，讓不少粉絲盛讚：「腿精回歸」、「不用秀也是最絕的」、「復古女王太有藝術氣息」，不過也有毒舌網友認為：「到底誰會穿土豪金禮服」、「看起來很顯老」、「太閃了很刺眼。」

▲白紗抓皺的花朵意象使整套禮服顯得典雅大方。（圖／翻攝自微博@新浪電視）

▶莉莉柯林斯一反「純欲妝容」大畫藍紫煙燻妝 預告《艾蜜莉2》新看點

▶歐陽娜娜穿「雪地小熊衣」萌翻網友 細數過往頭飾造型根本粉絲福利