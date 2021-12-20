卡地亞美洲豹枕、毛毯暖呼呼　不踩雷精品聖誕禮出列

▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹系列抱枕16,600元，毛毯42,400元。（圖／卡地亞提供）

記者陳雅韻／台北報導

距離聖誕節進入倒數時刻，若想挑選實用的聖誕禮，可天天使用的生活精品是優質選擇，不少珠寶品牌都有專屬的設計，不僅呼應品牌經典元素，也能為居家空間增添優雅氣息。卡地亞便以標誌性元素 Panthère de Cartier美洲豹為主角推出一系列作品，包括美麗諾羊毛和喀什米爾羊毛製的抱枕與毛毯，在冬日予人溫暖感受，各有品牌招牌紅色與藍色款。

▲Tiffany水晶玻璃花瓶，11,000元。（圖／Tiffany提供）

Tiffany & Co.則藉由擺飾、餐桌布置增添佳節氣息，將漂亮花朵投入品牌晶透的水晶玻璃花瓶中，立刻吸引目光；丹麥王室御用品牌喬治傑生（Georg Jensen）更是備妥SKY、BERNADOTTE、COBRA系列生活精品，從餐瓷、水杯、酒杯、醒酒器到燭台等一應俱全，輕鬆構成一桌氣質非凡的聖誕餐桌。

▲喬治傑生的酒杯、餐具、燭台、花器構成完美的聖誕餐桌模樣。（圖／喬治傑生提供）

若預算設定在5,000元以內，MIKIMOTO Luxury Gift Collection新款香氛蠟燭與相框送禮自用兩相宜，特別是相框上方置中位置點綴一顆日本 Akoya 珍珠，讓人一眼就認出是品牌的特色。

▲MIKIMOTO Luxury Gift Collection香氛蠟燭，3,300元。（圖／MIKIMOTO提供）



▲MIKIMOTO Luxury Gift Collection相框，5,000元。



►亮・珠寶／雪花、星星、花環華麗變身 群星簇擁珍珠超Q

►亮・珠寶／金色系珠寶點亮聖誕造型 香奈兒雙色耳環日常也好搭

