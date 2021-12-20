晚上睡覺好冷！日本醫師曝「兩條被子」這樣蓋最暖　很多人都蓋錯

▲日本醫師在節目上表示，「兩條被子」這樣蓋最暖。（圖／翻攝自Unsplash）



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接近冬至節氣，接下來還有冷氣團將來襲，不只是夜晚與白天溫差大，加上下雨的話體感溫度會更低，許多民眾晚上睡覺都會搬出厚被、毯子來保暖，但是怎麼蓋好像都不夠暖和，那很有可能就是因為蓋錯了！日本醫師就曾在節目上表示，「兩條被子」一條羽絨被、一條毛毯這樣蓋最暖。

▲先將毛毯墊在身體下方、上方再蓋上羽絨被，是最保暖的棉被蓋法。（圖／翻攝自tokai-tv）



日本一名專門研究睡眠的中山明峰醫師，曾在接受電視台訪問時說過，被子的蓋法不同，保暖效果也會不一樣。一次蓋兩條棉被是許多人都會做的事，以羽絨被＋毛毯為例，中山明峰醫師就表示，羽絨被的原理是需要直接接觸人體溫度，保暖度最好，如果在羽絨被內層加其他東西，反而會阻隔感熱特性，這正好是許多人常犯的錯；但是如果在羽絨被外蓋毛毯的話，則能增加保溫效果。

而最佳的棉被蓋法則是，先將毛毯墊在身體下方、上方再蓋上羽絨被，這樣不只有羽絨被保暖，也有毛毯接收熱度，上下夾攻的方式才是最暖的。

另外，睡覺時不只要注意蓋被子的方式，被子較難完整包覆的脖子與肩頸部位，如果沒做好保暖可能會導致乳酸堆積、僵硬不適，所以脖子易受涼者可以戴上圍脖睡覺；有些手腳冰冷的人，睡覺時會習慣戴手套、穿毛襪，但醫師也補充，手腳是進行散熱、體溫調節的重要部位，所以反而不能包得太緊，手套與襪子應挑選透氣的材質。