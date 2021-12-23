日本心測「選一款辦公桌植物」　測出你在職場是什麼動物與隱藏性格

文／職場人

《職場人Workworks》曾寫過過「職場如叢林！4種動物對應工作生存法則：獵豹具專才優勢、非洲野犬具野心」一文，但有時候自己身在其中卻不知道在工作中扮演哪一種性格角色，今天編輯要來分享一個日本心理測驗「職場上我是什麼動物？」幫助大家找到自己的職場位置。

測驗問題：下列4張圖片中，職場人最想挑哪一款來裝飾自己的工作區域呢？

▲4張圖片中選出想裝飾自己工作區域的。（圖／shinri）



選好了嗎？往下看解答吧！

▲職場上我是什麼動物（圖／pixabay，下同）



選A的人

選擇A的人在職場中的代表動物是「鴨子」，鴨子乍看之下並不是一種華麗吸睛的動物，但細細觀察會發現牠們的毛色和動作其實十分優雅美麗，既如同你在職場上一樣，並不是一位特別突出或喜歡張揚的人，但可以憑著機靈及多才多藝獲得讚賞。

選B的人

選擇B的人在職場中的代表動物是「白獅」，你在工作中具有獅子的權勢與威嚴，但通白的毛色卻又給人一股通透感、優雅感，這類型的人通常在職場上看起來很安靜，但該做的事一樣也不會落下，他們可能會默默觀察職場的人事物，常常是職場上的黑馬。

選C的人

選擇C的人在職場中的代表動物是「倉鼠」，你就像一隻可愛的倉鼠，在職場上扮演著治癒所有人的角色，你給人的印象通常是埋頭苦幹，很努力的向前跑、為工作而努力，但有時候你可能不是朝著目標方向，而是反方向（笑），不過你的溫順可以讓你在職場上獲得好人緣，即使出錯也會有貴人幫助你渡過難關。

選D的人

選擇D的人在職場中的代表動物是「變色龍」，在職場上，你常常可以根據交談的對象變換話題，在不同的場合中也能隨時切換不同的性格及情緒，這些對你來說簡直易如反掌，這類型的人通常在工作中也能混得不錯，常扮演著團隊中的和事佬、溝通橋樑，或是公司的門面擔當。

以上關於「職場上我是什麼動物」，職場人測出來的結果是什麼呢？你覺得解析有準嗎？趕緊分享給同事測測看吧！

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