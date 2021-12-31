fb ig video ETtoday search mobile

不婚不生興起「Tiny House」微屋風潮！16坪大最舒服，小資族負擔得起

>

文／職場人

日前，《職場人Workworks》分享過「不用400萬！無印良品「平房」極簡概念小屋，預算有限也能入手？」，相信職場人也對極簡小屋、組合屋有了初步的認識，而今天編輯要來進階分享在國外愈來愈夯的「Tiny House」， 或許未來這類型的房屋需求也會形成趨勢。

#什麼是Tiny House？

▲不婚、不生讓Tiny House趨勢興起。（圖／pixabay，下同）

職場人肯定會想問什麼是「Tiny House」？「Tiny House」其實是源於微屋運動而來，是一項建築和社會運動，提倡的是縮小或簡化居住空間，隨著不婚、不生的社會趨勢，從以往的大家庭、小家庭到現在的頂客族、樂單族，人們對於房屋的需求似乎不像過去一樣需要偌大的空間，而「Tiny House」正是隨著這股趨勢而來的。

#Tiny House興起原因？

除了上述所說家庭成員數愈來愈少，所以人們對於大房子的需求也減少之外，土地有限也是不少國家開始出現這種小型房的原因之一。另外，近幾年極簡主義興起，人們開始考量到生活中真的需要這麼多東西嗎？從日常用品、果腹的食物，再到居住空間，職場人是否也想過自己「真的這麼大的住宅空間嗎？」

#Tiny House特色

不過，「Tiny House」也並非真的小到難以居住，常見的「Tiny House」平均落於14～16坪，多採獨互住宅設計，不過在國外也滿常看到移動式的住宅（又被稱為帶著輪子的家），這種小屋不只不用用到太多的土地空間，在蓋屋方面上也節省不少人力、能源、建材。

#Tiny House為什麼如此吸引人？

除了上述特色及社會環境的演變催化之外，「Tiny House」之所以如此吸引人其實也和人們的生活息息相關，下列編輯也整理出4點，普遍網友認為它值得考慮的原因：

1.小資族可負擔

你也夢想買一間房嗎？努力存錢多年，可看著戶頭裡的數字還是和頭期款差距極大，面對遙遙無期的買房你也覺得灰心喪志嗎？其實這已經是普遍職場人的心聲，房價越漲越高、薪資卻始終沒漲......。「Tiny House」吸引人的原因，便是因為它空間小、建材少、內裝所需花費也不多，即使是起預算有限的小資族也負擔得起。

2.跟「房奴」說掰掰

即使湊出頭期款買了一間房，未來幾十年都得背著房債跑，職場人是不是光想就先打消買房的念頭呢？延伸上段所說，「Tiny House」因為極簡化，所以所需費用也會減少，無疑可以為職場人省下一些花費，職場人也更有機會早日擺脫房奴惡夢！

3.小而精緻的住宅美學

大房子雖然寬敞，但其實我們日常會用到的空間並不多，尤其是忙碌的職場人，待在家的時間其實少之又少，「Tiny House」雖然空間較小，但麻雀雖小還是可以五臟俱全，在內裝陳設上我們反而能將空間發揮得更淋漓盡致。

4.變換居住地

在國外，有些「Tiny House」是可以組裝、移動的，你也嚮往「隨地而居」的日子嗎？如果能夠帶著房子變換居住縣市，你會想居住在在哪些縣市呢？隨著網路科技的發達，其實有不少職場人的工作是可以遠端操作，也許在不久的將來，許多公司都會改採共享空間，職場人不必日日到公司打卡上班，這種工作形式似乎也剛好實現隨地而居的日子！（笑）

以上關於「Tiny House」興起的原因，以及它的特色和迷人之處，職場人也感同身受嗎？雖然「Tiny House」尚未普遍，且須面臨的問題還很多，比如是否合法性、隔音及土地問題、房屋外觀保養，以及每遷移一處就會遇到的水電牽線等都須考量。

Source：komonews

【延伸閱讀】

省出一棟房！資深仲介實戰分享6個看房小細節，買下「會省錢」的房子

首家「誠品生活時光」5大必逛亮點：美味廚房＋知性書房，最具質感的超市！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 房屋, Tiny House, 小資族

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

楊冪畫「狐狸眼妝」判若兩人！穿禮服秒變「最辣母老虎」

楊冪畫「狐狸眼妝」判若兩人！穿禮服秒變「最辣母老虎」

55歲李若彤仙氣紗裙「胸下開洞」耍辣！　最美小龍女重出江湖

55歲李若彤仙氣紗裙「胸下開洞」耍辣！　最美小龍女重出江湖

47歲周迅「柔霧紫薄紗裙」仙氣爆棚！　深V纖腰齊發逆齡回春

47歲周迅「柔霧紫薄紗裙」仙氣爆棚！　深V纖腰齊發逆齡回春

學起來！女生睡前「6個變美小技巧」，不費力輕鬆變漂亮 紅毯女王倪妮回來了！「墨玉星河裙」直角肩噴仙氣打趴全場 無印良品2021年熱銷排行TOP 10　第一名年賣20萬件「回購率超高」 營養師曝「中風前5個徵兆」：眼睛模糊、手腳無力要小心 《單身即地獄》宋智雅化身粉紅妖精！「瘦又有料」低胸蓬裙網嗨翻 陳妍希瘦出鎖骨、腰線狀態絕佳！　穿魚尾禮服被讚是人魚公主 「3星座女」根本渣男剋星！摩羯見招拆招，報復心不輸天蠍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面