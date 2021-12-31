不婚不生興起「Tiny House」微屋風潮！16坪大最舒服，小資族負擔得起

文／職場人

日前，《職場人Workworks》分享過「不用400萬！無印良品「平房」極簡概念小屋，預算有限也能入手？」，相信職場人也對極簡小屋、組合屋有了初步的認識，而今天編輯要來進階分享在國外愈來愈夯的「Tiny House」， 或許未來這類型的房屋需求也會形成趨勢。

#什麼是Tiny House？

▲不婚、不生讓Tiny House趨勢興起。（圖／pixabay，下同）



職場人肯定會想問什麼是「Tiny House」？「Tiny House」其實是源於微屋運動而來，是一項建築和社會運動，提倡的是縮小或簡化居住空間，隨著不婚、不生的社會趨勢，從以往的大家庭、小家庭到現在的頂客族、樂單族，人們對於房屋的需求似乎不像過去一樣需要偌大的空間，而「Tiny House」正是隨著這股趨勢而來的。

#Tiny House興起原因？

除了上述所說家庭成員數愈來愈少，所以人們對於大房子的需求也減少之外，土地有限也是不少國家開始出現這種小型房的原因之一。另外，近幾年極簡主義興起，人們開始考量到生活中真的需要這麼多東西嗎？從日常用品、果腹的食物，再到居住空間，職場人是否也想過自己「真的這麼大的住宅空間嗎？」

#Tiny House特色

不過，「Tiny House」也並非真的小到難以居住，常見的「Tiny House」平均落於14～16坪，多採獨互住宅設計，不過在國外也滿常看到移動式的住宅（又被稱為帶著輪子的家），這種小屋不只不用用到太多的土地空間，在蓋屋方面上也節省不少人力、能源、建材。

#Tiny House為什麼如此吸引人？

除了上述特色及社會環境的演變催化之外，「Tiny House」之所以如此吸引人其實也和人們的生活息息相關，下列編輯也整理出4點，普遍網友認為它值得考慮的原因：

1.小資族可負擔

你也夢想買一間房嗎？努力存錢多年，可看著戶頭裡的數字還是和頭期款差距極大，面對遙遙無期的買房你也覺得灰心喪志嗎？其實這已經是普遍職場人的心聲，房價越漲越高、薪資卻始終沒漲......。「Tiny House」吸引人的原因，便是因為它空間小、建材少、內裝所需花費也不多，即使是起預算有限的小資族也負擔得起。

2.跟「房奴」說掰掰

即使湊出頭期款買了一間房，未來幾十年都得背著房債跑，職場人是不是光想就先打消買房的念頭呢？延伸上段所說，「Tiny House」因為極簡化，所以所需費用也會減少，無疑可以為職場人省下一些花費，職場人也更有機會早日擺脫房奴惡夢！

3.小而精緻的住宅美學

大房子雖然寬敞，但其實我們日常會用到的空間並不多，尤其是忙碌的職場人，待在家的時間其實少之又少，「Tiny House」雖然空間較小，但麻雀雖小還是可以五臟俱全，在內裝陳設上我們反而能將空間發揮得更淋漓盡致。

4.變換居住地

在國外，有些「Tiny House」是可以組裝、移動的，你也嚮往「隨地而居」的日子嗎？如果能夠帶著房子變換居住縣市，你會想居住在在哪些縣市呢？隨著網路科技的發達，其實有不少職場人的工作是可以遠端操作，也許在不久的將來，許多公司都會改採共享空間，職場人不必日日到公司打卡上班，這種工作形式似乎也剛好實現隨地而居的日子！（笑）

以上關於「Tiny House」興起的原因，以及它的特色和迷人之處，職場人也感同身受嗎？雖然「Tiny House」尚未普遍，且須面臨的問題還很多，比如是否合法性、隔音及土地問題、房屋外觀保養，以及每遷移一處就會遇到的水電牽線等都須考量。

Source：komonews

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