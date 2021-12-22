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職場人提神必備！年末送禮首選「咖啡禮盒」10款不踩雷

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文／職場人

每到年末年初就會有大大小小的聚會排山倒海而來，不論是與朋友的聖誕派對，還是和同事的年末餐敘＆尾牙，這些場合都免不了「送禮」環節，編輯精選了「10款職場必備咖啡禮盒」，咖啡是不少職場人一天的精神來源，精緻的外盒搭配不同風味的咖啡包，不只讓對方天天惦記你，還不怕踩雷送錯！

職場送禮首選咖啡禮盒1：《妞新聞》日日咖啡禮盒

第1款推薦的咖啡禮盒為《妞新聞》推出的「日日咖啡禮盒」，外盒是與質感插畫家Johnnp聯名設計，一共集結16家品牌的濾掛包，像是「VWI by CHADWANG」、「森氏咖啡所」、「鬧蟬烘豆工作室」、「有片森林FOREST ROASTING」、「AkauCoffee猻物咖啡」等，從淺焙到中深焙都有，讓你每天都可以品嚐不同風味！（特別適合送給文青系朋友或同事）

職場送禮首選咖啡禮盒2：Nespresso年度臻藏咖啡禮盒

第2款推薦的咖啡禮盒為Nespresso的「年度臻藏咖啡禮盒」，這款禮盒一共有40顆膠囊咖啡，包括：珍稀秘境——牙買加藍山咖啡和夏威夷科納咖啡、單一產區臻選——蘇門達臘熟成咖啡，比較特別的是禮盒還附贈「REVEAL溫和咖啡品飲杯」，是以葡萄品酒工藝為靈感，開發專屬咖啡品飲杯，職場上的儀式感就從這份禮盒開始！

職場送禮首選咖啡禮盒3：威士忌酒漬咖啡禮盒

職場聚會應酬肯定少不了酒來助興，如果職場人想送的對象也是無酒不歡的人，可以選擇第3款推薦的咖啡禮盒「威士忌酒漬咖啡禮盒」，內含瓶裝威士忌酒漬咖啡豆、威士忌酒漬咖啡掛耳包，使用各式烈酒浸漬咖啡豆，再透過烘焙讓獨特酒香和咖啡香交融，午夜藍禮盒設計，收到的人都會忍不住驚呼：「太美了吧！」

職場送禮首選咖啡禮盒4：UCC Petit Cafe咖啡禮盒

說到 第4款推薦的咖啡禮盒為上島珈琲店的「UCC Petit Cafe咖啡禮盒」，採UCC獨家技術，保留剛焙煎好的香氣，此禮盒一共有3款風味：柔和綜合、香濃綜合、皇家綜合，內還附有濾紙，真空包裝鎖著濃郁的咖啡香，每日早晨撕開包裝都覺得格外療癒！

職場送禮首選咖啡禮盒5：湛盧咖啡 咖啡繪本禮盒組

第5款推薦的咖啡禮盒為湛盧咖啡的「愛麗絲夢遊仙境 濾掛式咖啡繪本禮盒組」，主打從外盒愛麗絲掉進兔子洞裡開始，每品嚐一包咖啡，就如同和愛麗絲一同展開十二個章節的幻境奇遇。這款禮盒的咖啡為莊園級單品「耶加雪啡」，日曬、淺烘焙，喝起來口感厚實，帶有葡萄酒、熱帶水果、芒果風味。

職場送禮首選咖啡禮盒6：春節經典福虎禮盒

如果職場人是打算作為跨年禮物、尾牙禮物，或者是新年禮物的話，第6款推薦的咖啡禮盒MORROW「春節經典福虎禮盒」就非常適合，一共有12包耳掛包，包括：極品義式、特調藍山、經典曼巴，貼心的是此禮盒還有4款餅乾搭配，分別為咖啡杯、太陽、愛心和老虎圖案，一邊啜飲著咖啡、一邊吃著小點心，工作的午後時光也可以很幸福！

職場送禮首選咖啡禮盒7：SATUR 農神之禮 盎然

第7款推薦的咖啡禮盒為SATUR的「農神之禮 盎然」，被網友稱之為「咖啡界的藝術品」，不只燙金線條的禮盒外觀極為唯美，內含6款風味的濾掛包，包括：哥倫比亞、迦佑曼特寧、蘭德卡魯瓦、耶加雪菲、馬廄、雀躍，能選這款當禮物完全是在彰顯自己的品味啊！（笑）

職場送禮首選咖啡禮盒8：繪本禮盒

工作忙碌沒時間慢慢手沖咖啡？第8款推薦的咖啡禮盒為謎思咖啡的「繪本禮盒」，這款禮盒主打濃縮咖啡，共有3款口味：可可與太妃糖交織的「同舟濃縮咖啡」、櫻桃可可堅果味的「Kimi濃縮咖啡」，以及帶有花果酸香的「思念唯榕濃縮咖啡」，職場人除了可以加水變美式、加牛奶變拿鐵，還可以搭配蜂蜜檸檬、香草冰淇淋變成西西里咖啡或阿法奇朵，多樣化的喝法絕對讓職場人天天感到很新鮮。

職場送禮首選咖啡禮盒9：AMP CAFE 經典冷萃咖啡

如果要一次贈送很多人，同時又有預算考量的話，第9款推薦的送禮選擇為AMP CAFE「經典冷萃咖啡」，極致清爽順口、不酸不苦，可直接享用或加入冰塊和牛奶調配，最重要的是它的外包裝各有特色，同時送給不同的人也不怕重複而失禮。

職場送禮首選咖啡禮盒10：胖馬樂精品咖啡 咖啡禮盒

第10款推薦的咖啡禮盒為胖馬樂精品咖啡的「咖啡禮盒」，含有30包精品配方綜合系列，包括：淺中焙帶有焦糖味的「精選小農招牌配方」、中烘焙且具有濃郁深巧克力味的「活力滿滿經典配方」及「季節性小農」，一次就能擁有三種風味，而且30入的份量完全就是職場人工作日的精神糧食！

以上10款「工作必備咖啡禮盒」推薦給各位職場人，不管是送禮還是自用，每天若能拿出如此美的咖啡包裝，並沖泡一杯香氣濃郁的咖啡提神，工作似乎也不這麼苦了！（笑）

【延伸閱讀】

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關鍵字：

Workworks職場人, 提神, 咖啡, 禮盒, 職場

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