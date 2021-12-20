《華燈2》阿季升級媽媽桑！拿過金鐘女配，出道20多年演技逼哭觀眾

文／妞新聞

《華燈初上》第二季即將在12月底開播，由實力派演員「謝瓊煖」詮釋的「阿季」將升級成霸氣「酒店媽媽桑」，相信妞妞都十分期待她的演出。出道20多年的謝瓊煖參演過多部台劇，是電視金鐘獎的入圍常客，最常飾演「悲情母親」，以精湛演技逼哭觀眾，現在就跟著妞編輯一起來瞭解她吧！

謝瓊煖介紹1.戲路橫跨電視劇、電影與劇場

▲謝瓊煖。（圖／華燈初上@Facebook）



謝瓊煖畢業自北藝大戲劇系，出道20餘年，戲路橫跨劇場、電影與電視劇，不僅都會愛情劇與台語劇，她也演過大愛電視劇與客家連續劇。12年前曾飾演《下一站，幸福》梁慕橙（安以軒 飾）繼母，也曾客串《螺絲小姐要出嫁》、《愛情女僕》、《就是要你愛上我》、《愛上兩個我》、《俗女養成記》等經典台劇！

謝瓊煖介紹2.擅長詮釋「悲情母親」

在眾多角色之中，謝瓊煖最常以「悲情母親」逼哭觀眾。她是《苦力》聾啞媽媽、《菜頭梗的滋味》重病母親，也是《我們與惡的距離》殺人犯「李曉明」的母親「林秀麗」。在劇中崩潰大喊「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花一個20年去養一個殺人犯」的片段經典催淚，苦情模樣讓人動容。

謝瓊煖介紹3.多次入圍金鐘獎，得過「戲劇女配角」殊榮

謝瓊煖自2003年開始便是「電視金鐘獎」的入圍常客，曾以《客家劇場—在河左岸》黃麗霞一角拿下「金鐘戲劇女配」與亞洲電視大獎「戲劇女配」的殊榮，實際派演技讓人印象超深刻！

謝瓊煖介紹4.《華燈初上》獻螢幕初吻與床戲

▲謝瓊煖在《華燈初上》飾演最年長的小姐。（圖／Netflix）

這次謝瓊煖在《華燈初上》飾演「光」酒店最年長的小姐「阿季」，有別於觀眾印象，這次詮釋「怨天尤人」的角色，並獻出「螢幕初吻」與首個「床戲」，賭博欠債、嫉妒生恨的模樣傳神入戲，讓大票網友贊同「演得超討厭」。

謝瓊煖必看戲劇1.《下一站，幸福》

▲謝瓊煖在《下一站幸福》飾演安以軒的繼母。（圖／YouTube）

謝瓊煖在《下一站幸福》飾演照顧梁慕橙（安以軒 飾）長大的繼母，帶著她改嫁，後來因為無法接受丈夫對慕橙的騷擾行為，與她決裂並憤而離家，最後在多年後將財產留給留給慕橙。這個角色讓人心寒卻也令人感到溫暖，經典必看！

謝瓊煖必看戲劇2.《客家劇場—在河左岸》

▲謝瓊煖2014年以《在河左岸》「黃麗霞」一角拿下最佳女配角。（圖／YouTube）

謝瓊煖2014年以《在河左岸》「黃麗霞」一角拿下「電視金鐘戲劇女配角獎」，她在劇中飾演北上謀生的客家農民，曾因喝農藥自殺未遂而有沙啞的嗓音，在台北開設一間色情理容院，她性格超然，以收放自宜的演技細膩展現人情溫度。

謝瓊煖必看戲劇3.《菜頭梗的滋味》

▲菜頭梗的滋味（圖／YouTube）

謝瓊煖曾以《菜頭梗的滋味》入圍金鐘女配，在劇中飾演黑道大哥洪絲條（龍劭華 飾）的正宮「曾繾」，與小老婆共事一夫，個性傳統、任勞任怨，最後因患上「肺積水」而病故。這部也是她的「苦情母親」經典代表作！

謝瓊煖必看戲劇4.《苦力》

▲苦力（苦力@Facebook）

謝瓊煖在《苦力》中飾演天生聾啞的雜貨店老闆娘「福姆」，是位個性善良質樸的母親。由於角色無法說話，僅能以表情與手語表達想法、用尖叫或吶喊發洩情緒，教科書般的精湛演技讓她入圍了2020年金鐘戲劇節目女配角獎。

謝瓊煖必看戲劇5.《我們與惡的距離》

▲我們與惡的距離飾演林哲熹的媽媽。（圖／我們與惡的距離@Facebook）

《我們與惡的距離》中的「李媽媽」一角也讓人印象深刻，她以素顏與特殊妝詮釋悲情母親，因為兒子犯下隨機殺人案，她自此陷入愧對社會的自責，背起受到大眾異樣眼光的黑暗人生，隱姓埋名生活於暗處，畏縮神態與崩潰自白讓觀眾動容。

謝瓊煖必看戲劇6.《俗女養成記》

▲你認出來了嗎？《俗女養成記》中的房東太太就是謝瓊煖。（俗女養成記@Facebook）

雖然謝瓊煖經常演出悲情母親，但她詮釋的角色其實相當多元，在台劇《俗女養成記》中飾演「神出鬼沒的房東太太」，隨時隨地出現在租客的家，沒事還會來兩句酸言酸語，流暢又引人注目的演技讓觀眾耳目一新。

謝瓊煖必看戲劇7.《華燈初上》

▲謝瓊煖。（圖／華燈初上@Facebook）

而在《華燈初上》中，謝瓊煖一甩好笑、悲情形象，這次飾演酒店「光」的老小姐「季滿如」，為了錢、為了感情而怨天尤人，負面模樣引起觀眾注意。在近期釋出的第二季預告中，以一句「哇搭西，季媽媽得斯」霸氣宣告上位，讓人超期待她的演出！

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