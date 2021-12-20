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潤娥越來越有女人味！罕見腹肌、腰線全都露　「胸前陰影」辣翻

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記者王則絲／台北報導

韓女星潤娥近年來愈發有成熟女人味，近期除了有少女時代小分隊OH！GG的演唱會回歸預告，潤娥還登上了韓版《allure》雜誌明年的1月號封面，拍攝一系列畫報，畫報中潤娥穿上兩截式套裝，罕見秀出了傲人腹肌與腰線，下秒換上公主洋裝，又巧妙展露胸前陰影，酷辣風格電翻粉絲。

▲潤娥。（圖／翻攝自IG）

▲潤娥於OH！GG回歸預告中的造型。（圖／翻攝自IG）

潤娥早先於少女時代小分隊OH！GG釋出的演唱會回歸預告中，難得展現了強調性感的一面，身上的吊帶裝於胸口開洞，造型看得粉絲臉紅心跳。或許是隨著年紀漸增，潤娥不再只忠於甜美可愛，駕馭起性感氛圍造型，已越來越有女人味，這回登上雜誌封面，潤娥便再度嘗試，並迎來一面倒讚賞。

封面上，潤娥穿著兩截式套裝，短版Crop Top上衣布料十分輕薄，對她來說算是尺度非常大的造型之一，接著潤娥換上MIU MIU黑色套裝，同樣以兩截式呈現，激短版的上衣讓她的腹肌線條完整顯現，纖瘦、零贅肉的腰線也一覽無遺，性感又帶點酷酷氣質的造型，一秒電翻粉絲。

而潤娥當然也沒捨棄甜美顏值的優勢，穿上一套黑色平口蛋糕裙洋裝，瞬間就從酷妹化身童話公主，從IG貼出的幕後照還可以看到，潤娥一個前傾的姿勢，巧妙展露胸前陰影，純欲氣息噴發，獲網友狂讚：「瘋了瘋了」、「太美了」、「潤娥可愛又性感。」

▲潤娥。（圖／翻攝自iG）

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關鍵字：

潤娥, 腹肌, 性感, 雜誌, 少女時代, 少時

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