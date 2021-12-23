莫莉外套裡只穿水鑽內衣要「辣到明年」　加碼4款閃亮手袋年末必收

編輯／Beverly

2022新年將近，為了以一身亮眼造型迎接嶄新的一年，並期許大家在疫情下都能擁有光彩奪目的新生活，穿搭造型中一定必備「閃亮元素」單品，本日就來盤點4款率性不易撞款的超夯手袋，想要閃閃惹人愛這幾款絕對必收，還有時尚KOL莫莉還親自示範一套閃亮跑趴穿搭，快一起來看看。

Prada Cleo水鑽包



帶貨女王莫莉近日曬出美照喊話「要辣到2022年好嗎」，身穿黑色綁帶西裝外套內搭水鑽胸罩，手拎Prada Cleo腋下包，上面佈滿水鑽超閃亮，還表示這顆鑽石包啟發了閃亮靈感，再與SWAROVSKI飾品一起搭配，整身單品都是目光焦點，直接閃瞎粉絲。

▲莫莉穿水鑽內衣辣秀身材，Cleo水鑽包依舊鋒芒不減。（圖／翻攝自IG@molly_chiang）

▲水鑽包與水鑽內衣超閃亮，年末跑趴必備。（圖／翻攝自@Prada官網，IG@nue_studio）

Alexander Wang水鑽迷你手拿包



Alexander Wang推出的水鑽迷你手拿包，表層佈滿大小一致的人工水鑽，皮革短背帶壓印品牌字樣，整顆包包外型簡約卻搶眼，是秒殺單品，此款還有腰包與旅行袋等款式可選擇。

▲Alexander Wang水鑽迷你手拿包，NT$23,500（圖／翻攝自@alexanderwang官網）

Bottega Veneta CASSETTE編織斜背包



以經典編織皮革為包包主體的Bottega Veneta CASSETTE斜背包，有別以往保守的素色霧面皮革，大膽採用帥氣的銀色漆光設計，不論怎麼搭都能成為全身上下最閃亮的搶眼單品。

▲CASSETTE 編織金屬小羊皮肩背包。（圖／品牌提供）

Longchamp Brioche Party 斜揹袋



Longchamp Brioche Party斜揹袋，包包外形為中規中矩的四方型，表層繡滿黑色亮片，搭配鍊條皮革背帶，雖然外型簡單不出眾，卻非常經典耐看；典雅的包款搭配略有個性的設計，可鹽可甜，即使不是跑趴季也會想天天背它出門。

▲BRIOCHE PARTY斜揹袋，率性鍊條搭配亮片非常適合節慶場合搭配。（圖／翻攝自Longchamp官網）

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