fb ig video ETtoday search mobile

莫莉外套裡只穿水鑽內衣要「辣到明年」　加碼4款閃亮手袋年末必收

>

編輯／Beverly

2022新年將近，為了以一身亮眼造型迎接嶄新的一年，並期許大家在疫情下都能擁有光彩奪目的新生活，穿搭造型中一定必備「閃亮元素」單品，本日就來盤點4款率性不易撞款的超夯手袋，想要閃閃惹人愛這幾款絕對必收，還有時尚KOL莫莉還親自示範一套閃亮跑趴穿搭，快一起來看看。

Prada Cleo水鑽包

帶貨女王莫莉近日曬出美照喊話「要辣到2022年好嗎」，身穿黑色綁帶西裝外套內搭水鑽胸罩，手拎Prada Cleo腋下包，上面佈滿水鑽超閃亮，還表示這顆鑽石包啟發了閃亮靈感，再與SWAROVSKI飾品一起搭配，整身單品都是目光焦點，直接閃瞎粉絲。

▲莫莉閃亮單品。（圖／翻攝自IG@molly_chiang）

▲莫莉穿水鑽內衣辣秀身材，Cleo水鑽包依舊鋒芒不減。（圖／翻攝自IG@molly_chiang）

▲閃亮單品。（圖／翻攝自prada）

▲水鑽包與水鑽內衣超閃亮，年末跑趴必備。（圖／翻攝自@Prada官網，IG@nue_studio）

Alexander Wang水鑽迷你手拿包

Alexander Wang推出的水鑽迷你手拿包，表層佈滿大小一致的人工水鑽，皮革短背帶壓印品牌字樣，整顆包包外型簡約卻搶眼，是秒殺單品，此款還有腰包與旅行袋等款式可選擇。

▲莫莉閃亮商品。（圖／翻攝自IG@molly_chiang）

▲Alexander Wang水鑽迷你手拿包，NT$23,500（圖／翻攝自@alexanderwang官網）

Bottega Veneta CASSETTE編織斜背包

以經典編織皮革為包包主體的Bottega Veneta CASSETTE斜背包，有別以往保守的素色霧面皮革，大膽採用帥氣的銀色漆光設計，不論怎麼搭都能成為全身上下最閃亮的搶眼單品。

▲莫莉聖誕包。（圖／翻攝自Prada）

▲CASSETTE 編織金屬小羊皮肩背包。（圖／品牌提供）

Longchamp Brioche Party 斜揹袋

Longchamp Brioche Party斜揹袋，包包外形為中規中矩的四方型，表層繡滿黑色亮片，搭配鍊條皮革背帶，雖然外型簡單不出眾，卻非常經典耐看；典雅的包款搭配略有個性的設計，可鹽可甜，即使不是跑趴季也會想天天背它出門。

▲莫莉聖誕包。（圖／翻攝自Prada）

▲BRIOCHE PARTY斜揹袋，率性鍊條搭配亮片非常適合節慶場合搭配。（圖／翻攝自Longchamp官網）

▶莉莉柯林斯一反「純欲妝容」大畫藍紫煙燻妝　預告《艾蜜莉2》新看點

▶歐陽娜娜穿「雪地小熊衣」萌翻網友　細數過往頭飾造型根本粉絲福利

關鍵字：

莫莉, 穿搭, 聖誕穿搭, 閃亮單品, 包包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

《華燈初上》林心如根本「行走的唇妝百科」

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

蓬蓬Vs.毛毛！「療癒系爆款包」特蒐

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

錶王PP地表最狂「TIFFANY Blue限量款」曝光！

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

BALENCIAGA「一條圍巾」竟擾亂匯率？1美元變8萬台幣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

50歲黎姿凍齡被狂讚！親授3招控糖小秘訣

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

BV「噴泉綠」登場　扭結包好可愛

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

營養師曝「燒仙草配料熱量排行榜」　小湯圓竟最低

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

Lisa日常「配飾重點穿搭法」公開

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

專家點名「5星座」天生富貴命，天秤不用為錢奔波，讓人超忌妒

專家點名「5星座」天生富貴命，天秤不用為錢奔波，讓人超忌妒

營養師推薦「有助減肥」的5種水果！低糖低熱量不發胖

營養師推薦「有助減肥」的5種水果！低糖低熱量不發胖

個性強勢、非常有主見的3大星座！Top 1對自己充滿自信，不喜歡被管

個性強勢、非常有主見的3大星座！Top 1對自己充滿自信，不喜歡被管

王力宏金牛才第二！「最自戀星座」Top 3 　冠軍超愛狡辯遇到快逃 陳妍希撞衫「小9歲」楊紫贏了！逆齡回春狀態超驚艷　網：瘦好多 曾馨瑩與大陸男星撞6.3萬元男裝　腳踩香奈兒鞋跳霹靂舞 「蕾神效應」引發的4個網路現象　必知「最新用語」、網友閱讀力大提升 Lisa扮「聖誕老人」喜迎七千萬粉絲！「白毛捲髮帽」太Ｑ被問翻 日本心測「選一款辦公桌植物」　測出你在職場是什麼動物與隱藏性格 聚餐讓人瘦不了！營養師曝「披薩」熱量高過炸物，醬料是大魔王

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面