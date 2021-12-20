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感情中「自戀型人格」的7大行為　遇上了唯一解方是「快離開」

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編輯／JJ

近日王力宏與李靚蕾的離婚風波持續延燒，李靚蕾曾在長文中提及心理醫師認為王力宏有「自戀型人格」，「自戀」屬於一種性格特質，且其實不少見，但是在超過正常程度時，會被視為一種「自戀型人格」精神障礙，對人際關係可能會造成傷害，尤其是在感情之中，若發現對方有以下這些行為跡象時，唯一解方就是「趕快離開」。

▲▼王力宏道歉過戶4.8億吾疆，李靚蕾粗估獲11.4億台幣贍養費。（圖／翻攝自微博）

▲王力宏與李靚蕾的離婚風波持續延燒。（圖／翻攝自微博）

＃認為自己到哪都該享有特權、別人的禮遇是應該的

「自戀型人格」的人總認為自己是最特別的那個，如果你是他的另一半，你可能就會經常到他抱怨又有誰待他不周。

＃缺乏同理心，無視他人的感受與需要

「自戀型人格」眼裡只有自己最重要，所以缺乏同理心，他想要的東西就必須得到，但並不會給予回饋，且在他眼裡一段關係中只有「我」、沒有「我們」，即使有了自己的骨肉，也可能棄之不顧，忽略孩子的需求。

▲自戀型人格。（圖／翻攝自unsplash、微博）

▲「自戀型人格」行為跡象。（圖／翻攝自Unsplash）

＃無法接受任何批評，覺得自己受到侮辱會暴怒

與「自戀型人格」相處，會令人不自覺時時注意用詞，不敢輕易激怒他，因為他無法接受任何批評，只要稍微貶低他就有可能引發暴怒。

＃誇大自己的重要性

即使是很普通的事蹟，「自戀型人格」都會誇大自己的成就，追求與事實不符的頭銜，而不知道自己是在高攀。

▲自戀型人格。（圖／翻攝自unsplash、微博）

▲「自戀型人格」行為跡象。（圖／翻攝自Unsplash）

＃經常嫉妒別人，或認為別人嫉妒自己

＃非常需要讚美

就像前面說到，「自戀型人格」無法接受批評，因為他最需要的是讚美、別人口中的肯定，所以當這些肯定落在別人身上時，他就會燃起嫉妒之心。

＃情感操縱手法

「自戀型人格」對於情感操縱手法很熟練，他會透過矇騙的方式讓另一半漸漸失去判斷能力，比如說當另一半起疑心時，他會堅決說是你記錯了、說你親朋好友的話都是騙人的，除了他以外，別人的話都不能相信，以此讓另一半產生自我懷疑，在感情中成為受害的一方。

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關鍵字：

王力宏, 自戀型人格, 男女, 感情, 李靚蕾

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